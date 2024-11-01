El “OTAN no, bases fuera” vuelve a sonar con fuerza en las calles de Zaragoza

Zaragoza ha salido a la calle este jueves para decir “no” a la guerra, al rearme y al militarismo. “No a la guerra”, “Estados Unidos, estado terrorista”, “Gastos militares para inversiones sociales”. La convocatoria es una respuesta unitaria del tejido social, político y sindical frente al papel de la OTAN y el sionismo, el aumento del gasto militar y la implicación del Estado español en la estrategia bélica internacional. ha señalado que la OTAN “es un instrumento al servicio de la hegemonía estadounidense que solo provoca guerras, destrucción
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: -No a la guerra” mientras arma a Israel y permite el tránsito de cargueros con armas destino a Israel.
-“Veto al uso de bases”, mientras los aviones militares despegan de Rota y Morón hacia la guerra.
- “Rechaza al aumento del gasto militar de boquilla” mientras de facto alcanza el 6%. www.meneame.net/m/actualidad/79-programas-armas-aprobados-gobierno-has
O quizá a Sanchez le este sucediendo como a Trump: que sus ayegados sólo le dicen lo que quiere oir, y es él el que no se entera de lo que los españoles piensan
Para que estan? de que sirven?
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Bagraun histórico es.wikipedia.org/wiki/Lamberto_de_Zaragoza