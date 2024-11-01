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El “OTAN no, bases fuera” vuelve a sonar con fuerza en las calles de Zaragoza

El “OTAN no, bases fuera” vuelve a sonar con fuerza en las calles de Zaragoza

Zaragoza ha salido a la calle este jueves para decir “no” a la guerra, al rearme y al militarismo. “No a la guerra”, “Estados Unidos, estado terrorista”, “Gastos militares para inversiones sociales”. La convocatoria es una respuesta unitaria del tejido social, político y sindical frente al papel de la OTAN y el sionismo, el aumento del gasto militar y la implicación del Estado español en la estrategia bélica internacional. ha señalado que la OTAN “es un instrumento al servicio de la hegemonía estadounidense que solo provoca guerras, destrucción

| etiquetas: otan no , bases fuera , zaragoza antibelicista
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9 comentarios
10 2 1 K 102 actualidad
#3 tierramar *
Hacen falta estas manifestaciones, entre otras cosas, para demostrar que no somos tontos, y no nos tragamos los cuentos de Sanchez:
: -No a la guerra” mientras arma a Israel y permite el tránsito de cargueros con armas destino a Israel.
-“Veto al uso de bases”, mientras los aviones militares despegan de Rota y Morón hacia la guerra.
- “Rechaza al aumento del gasto militar de boquilla” mientras de facto alcanza el 6%. www.meneame.net/m/actualidad/79-programas-armas-aprobados-gobierno-has
O quizá a Sanchez le este sucediendo como a Trump: que sus ayegados sólo le dicen lo que quiere oir, y es él el que no se entera de lo que los españoles piensan
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vicvic #4 vicvic
¿Pero cuanta gente ha ido a esa manifestación? Porque creo que en la noticia no lo dice.. En el mundo actual en el que estamos estar dentro de la OTAN e incrementar el gasto en defensa es clave. Y eso no quiere decir estar de acuerdo con todas las campañas militares de USA. A mi me gustaría un ejercito más europeo, pero eso implica invertir bastante más en defensa y entonces siempre se queja alguien.
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#2 laruladelnorte *
Del primero al último hago mios todos los lemas. :-*
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kastanedowski #6 kastanedowski
Ni un solo politico va a ayudar a la gente?

Para que estan? de que sirven?
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antesdarle #9 antesdarle
tanto como Zaragoza ha salido a la calle...
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Spirito #1 Spirito
Quizás, lo suyo sería expulsar a EEUU de la OTAN y meter a Rusia.
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#5 user31
#1 Vamos, que el problema no es que seamos un colonia de una potencia extranjera, sino que la potencia es EEUU.
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FunFrock #7 FunFrock
Genial. ¿Y como nos defendemos después?
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juliusK #8 juliusK *
#0 Hablando con propiedad empezamos con "Yankees fuera bases no". El Abuelo ya les dedicó una copla a los centuriones del imperio en el 76 cuando el compañero Isidoro todavía era "marxista" y no sabíamos ni que era la OTAN.

youtu.be/31Osw1dZHq8?is=xDr-Z9ENg8p4iZp5

Bagraun histórico es.wikipedia.org/wiki/Lamberto_de_Zaragoza
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menéame