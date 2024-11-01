El “OTAN no, bases fuera” vuelve a sonar con fuerza en las calles de Zaragoza

Zaragoza ha salido a la calle este jueves para decir “no” a la guerra, al rearme y al militarismo. “No a la guerra”, “Estados Unidos, estado terrorista”, “Gastos militares para inversiones sociales”. La convocatoria es una respuesta unitaria del tejido social, político y sindical frente al papel de la OTAN y el sionismo, el aumento del gasto militar y la implicación del Estado español en la estrategia bélica internacional. ha señalado que la OTAN “es un instrumento al servicio de la hegemonía estadounidense que solo provoca guerras, destrucción