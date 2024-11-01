edición general
El oso que sobrevivió a dos incendios en León: localizan y graban a Barniedo aparentemente ileso

El oso que sobrevivió a dos incendios en León: localizan y graban a Barniedo aparentemente ileso

Tras varios días de seguimiento en los que la señal era débil y localizada en una zona quemada, se ha podido tener contacto visual.

Uda #1 Uda
Feliz por él.:-*
