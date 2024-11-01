Óscar Puente insta a Ayuso a arreglar "en un pim pam pum" el "caos" que cree que hay en el metro de Madrid

«¿Sabe quién no vive su mejor momento? Los usuarios de metro y autobús de Madrid, tras seis semanas sumergidos en un absoluto caos, pero no se preocupen que todo esto se va a arreglar en un pim pam pum, en cuanto la señora Ayuso termine sus clases de euskera y se ponga manos a la obra para resolver el problema del transporte de Madrid»