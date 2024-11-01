edición general
Óscar Puente insta a Ayuso a arreglar "en un pim pam pum" el "caos" que cree que hay en el metro de Madrid

«¿Sabe quién no vive su mejor momento? Los usuarios de metro y autobús de Madrid, tras seis semanas sumergidos en un absoluto caos, pero no se preocupen que todo esto se va a arreglar en un pim pam pum, en cuanto la señora Ayuso termine sus clases de euskera y se ponga manos a la obra para resolver el problema del transporte de Madrid»

Óscar Puente es en mi opinión un crack de la comunicación política.

Golpea oralmente donde más les duele 8-D

Video de la intervención: www.europapress.es/videos/video-puente-insta-ayuso-arreglar-pim-pam-pu
Señor Puente, en cuanto ella llegue a presidenta de España :troll:
Pero primero tendrá que arreglar el caos con los trenes a Extremadura
#2 no te olvides del AVE en genérico.
Pero qué gilipollas y barriobajero es este ministro.

Supongo que entre dos iguales se entienden.
#1 tu que lo entiendes, cuantos campos de fútbol son un pim pam pum?
#1 Iguales ni de coña. Ayuso le saca 7291 muertos de ventaja...
