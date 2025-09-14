edición general
Óscar Puente: “Hurtado y Peinado son casos claros de jueces que hacen política”

Óscar Puente: “Hurtado y Peinado son casos claros de jueces que hacen política”

El ministro de Transportes defiende que “alguien que va a un karaoke y llama hijo de puta al presidente del Gobierno no está capacitado para presidir un país” y acusa a Feijóo de hacer “matonismo”. Advierte también que “quien crea que el PSOE se va a rendir y que va a entregar las armas y el Gobierno es que no conoce al PSOE y no conoce a Pedro Sánchez” .

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Noticia actualizada el 14/09/2025- 5:30 horas
Óscar Puente (Valladolid, 1968) es al Gobierno lo que la sal a las comidas. De verbo ágil y respuesta rápida es de esos políticos que pisan todos los charcos. Da igual que tengan que ver con su competencia o que no. Dice lo que otros piensan y callan.
ChatGPT #9 ChatGPT
Óscar Puente es un caso claro de dedicarse a los titulares y no a ser ministro :-D
#2 Marisadoro *
#3 gutt
No había separación de poderes?
#4 DonaldBlake
#3 En democracias plenas.
#10 Raúl63
#4 ¿Insinuas que esto no es una democracia plena?{troll}
QRK #6 QRK
#3 Esto... ¿Votante de VOX? :troll:
ayatolah #7 ayatolah
#3 No hace mucho se manifestaron los jueces por un asunto político e hicieron huelga por otro.
Libelulo #8 Libelulo
#3 De cara a la galería sí, pero siendo honestos, nunca ha existido la separación de poderes en España. Desde la dictadura, la inmensa mayoría de los jueces son de extremaderecha.
PeterDry #5 PeterDry
No son jueces que hacen política son jueces que no hacen Justicia.
