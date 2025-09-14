Óscar Puente: “Hurtado y Peinado son casos claros de jueces que hacen política”

El ministro de Transportes defiende que “alguien que va a un karaoke y llama hijo de puta al presidente del Gobierno no está capacitado para presidir un país” y acusa a Feijóo de hacer “matonismo”. Advierte también que “quien crea que el PSOE se va a rendir y que va a entregar las armas y el Gobierno es que no conoce al PSOE y no conoce a Pedro Sánchez” .
| etiquetas: óscar puente , hurado y peinado , dos jueces , que hacen politica
Óscar Puente (Valladolid, 1968) es al Gobierno lo que la sal a las comidas. De verbo ágil y respuesta rápida es de esos políticos que pisan todos los charcos. Da igual que tengan que ver con su competencia o que no. Dice lo que otros piensan y callan.
El juez Peinado pasa al ataque: demanda al ministro Puente y a periodistas
www.meneame.net/story/juez-peinado-pasa-ataque-denuncia-ministro-puent