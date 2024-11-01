·
OSCAR-programa de código abierto para analizar los resultados del tratamiento de apnea de sueño. [ENG]
Video explicativo (en inglés) donde explican como instalar y prepara este programa de código abierto.
etiquetas
:
cpap
,
apnea de sueño
,
oscar
,
sindrome de resistencia de vias aéreas
12 comentarios
#1
baronluigi
Es basicamente la alternativa de código abierto del programa que usan en los hospitales, para analizar los datos de los CPAP.
En mi caso, según parece por la tiroides, Tengo Apnea del sueño (aunque más tirando a Sindrome de Resistencia de las vías aéreas, otra enfermedad muy parecida) Las he estado pasando putas estos últimos meses con esto de la tiroides y a su vez, a dormir mal con la máquina ( llevaba un año y ya me había acostumbrado).
Total que buscando en google, encontré esto. Es muy…
» ver todo el comentario
6
K
64
#2
ochoceros
#1
Si te resulta incómodo dormir con la máscara, prueba a coger el tubo en la parte de arriba de la cabeza con un velcro aprovechando la tira de la propia máscara. Teniendo el tubo colgando por abajo es insufrible.
También existen estos accesorios para evitar las marcas mañaneras en la cara que te pueda dejar la máscara, aunque no la aprietes mucho:
es.aliexpress.com/item/1005006812525927.html
2
K
29
#3
frg
*
#1
#2
Otro con un montón de años enmascarado. Igual tenemos que montar un sub, y como logotipo
la máscara de OctoPulpe
Por cierto, ¡muchas gracias
#1
! Voy a probar, a ver que veo.
2
K
30
#4
baronluigi
#2
#3
Muchas gracias. En mi caso, las molestias las tengo con la mascara en si, porque me quema un poco la piel. Y el tubo también lo tengo que apoyar contra una lampara, porque si no se me baja de la mesilla trasera que tengo y acaba enganchándose.
Pero en si mi molestia es más por la fatiga tiroidea, creo. Ahora siento como si no entrara aire,es algo subjetivo y raro. Cuando empecé el año pasado mi respiración no estaba tan afectada.
Es el concepto de hair hunger, que se le achaca a que los…
» ver todo el comentario
0
K
10
#5
baronluigi
#3
No es compatible con todos los cpap. Con Resmed si pero no con BMC, por ejemplo.
1
K
22
#12
frg
#5
Es software libre y todos los CPAP van por el mismo camino. Sólo hay que mirar que mierda datos usa el BMC y adaptarlo ... Igual soy demasiado optimista, pero por algo se empieza.
0
K
12
#6
baronluigi
#2
#3
Aunque yo mayoritariamente tengo esto
seorl.net/que-es-el-sindrome-de-resistencia-aumentada-de-la-via-aerea-
OSCAR lo detecta en los RESMED pero para eso, tiene que haber detectado una muestra primero. Si nunca llegá a los baremos, pues igual puedes tener un montón de RERAS indetectados. El DREAMSTATION 2 que usó osakidetza este abril conmigo, ese sí los detecta a la primera.
Pero en mi caso me dicen que como el UARS no causa tanto daño como la apnea, pues que no importa. La madre que los parió.
0
K
10
#7
verocla
*
Aparte del programillla que funciona de lujo, el foro
www.apneaboard.com
está bastante bien
Mide muchas cosas entre otras las fugas de la mascara cuando no está bien ajustada y permite exportar a csv también
#1
#2
#3
palante con el sub colegas pilotos de f18
2
K
32
#8
alfema
#1
tengo que ver la mía, a ver si se le pueden sacar datos, tiene una SIMM para enviarlos vía móvil, no se si tiene algún puerto conectable para la extracción de datos.
0
K
11
#9
verocla
*
#8
marca/modelo?
0
K
9
#11
alfema
#9
Es una ResMed AirSense 10 Elite, no se modelo exacto, las etiquetas ya están gastadas y no se lee ningún número de modelo, tendría que encenderla para ver si lo pone en el panel.
Veo que, debajo de la SIMM, tiene un puerto de conexión, pero desconozco de qué tipo es.
0
K
11
#10
alfema
Bien por el autor, por hacerlo multiplataforma.
0
K
11
12 comentarios
12
comentarios)
