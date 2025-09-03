·
Óscar Freire "Son los típicos perroflautas que van a todas"
El ex ciclista da su punto de vista acerca del corte de la etapa de la vuelta ciclista a España en Bilbao.
#3
Ovlak
Habló el doctor en filosofía.
1
K
19
#1
Radioak
Si tuviera delante a este señor iba a saber bien lo que es ser agresivo.
No tiene desperdicio. Llama a los vascos agresivos, a la gente que protesta contra un genocidio, agresivos (lo dice varias veces) ignorantes y que son unos perroflautas.
Venga juguemos a su juego: Óscar Freire, pijo de mierda que solo has hecho meterte Epo y darle cuatro pedaladas a una bicicleta, vas a comentar temas que no tienes ni puta idea, o peor aún como buen cántabro fachero, sientes envidia de tus vecinos vascos.
0
K
9
#2
Albarkas
*
Las opiniones son como la nariz. Cada uno tiene la suya.
P.d. Mi comentario no va por lo que dice
#1
, sino por lo que dice Freire. Él puede opinar eso y los demás podemos opinar sobre sus declaraciones.
0
K
11
#4
DonaldBlake
Óscar, tú eres el típico endiosado que no asume que su momento ya pasó.
0
K
8
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
