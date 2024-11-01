Ortografía, privilegio y otras cosas que se aprenden leyendo

Hay dos tipos de personas: las que saben que «iba a ver si venía» no es lo mismo que «iba haber si venía», y las que escriben actas en reuniones de criptobros. Si perteneces al segundo grupo, este texto no es para ti. No necesitas una guía de ortografía: necesitas una intervención. Esto va dirigido a personas normales, que ha sobrevivido a grupos de WhatsApp familiares y a presentaciones de PowerPoint en en clase o la oficina. Como dice Héctor de Miguel, «hay que hablar bien y escribir bien porque es lo que nos diferencia de los hijos de puta».