Ortega Smith ve "injusta" y "equivocada" su retirada de la portavocía adjunta de Vox en el Congreso: "No lo puedo entender"

El también portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid ha defendido que, por sus intervenciones en el Congreso, "nunca" recibió "ningún tipo de llamada de atención ni de reprimenda por parte de la dirección del grupo parlamentario". "Nunca se podrá decir que yo he subido a la tribuna a defender otra cosa que no sea el proyecto por el que se fundó este partido", ha reivindicado.

Pues pregúntatelo Ortega: ¿Por qué he estado en ese partido de mierda tantos años?
#1 entre otras razones porque cuando eran simple alborotadores de ultraderecha no tocaban moqueta y no había tanta gente interesada. Ahora ya están blanqueados, tienen sillones y proyección de subir en escaños. Así que a Abascal le aparecen muchos amigos que quieren poner a los suyos, para eso pagan, y no a un don nadie como Smith que no tiene padrinos. Lo mismo que le ocurrió a Espinosa.
El proyecto del partido.... el proyecto es unicamente financiar la mamandurria de Santi, colega!! que el chalet no se paga solo!
Están copiando a Trump y por lo tanto los inmigrantes deben ser deportados..este es el primer paso.

Me diréis que es nacido en Madrid, si, pero su madre es Argentina, por lo tanto es un inmigrante de segunda generación, pero inmigrante.
Su partido fascista ha sido fagocitado por los Cristofascistas y los que solo son fascistas sobran... En el PP no le van a querer porque no tiene pedigrí. Pobre hombre, igual tiene que buscarse un trabajo!!!
querran hacer limpieza de apellidos no españoles para ir aun mas a la derecha? :troll:
#3 no será por su líder que es el típico árabe total. Nariz curva de arabe, incluida. Bueno, quizá árabe mezclado con judio
Smith, quítate dos costillas y te autofelas.
Verás que bien.
