Ortega Smith ve "injusta" y "equivocada" su retirada de la portavocía adjunta de Vox en el Congreso: "No lo puedo entender"

El también portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid ha defendido que, por sus intervenciones en el Congreso, "nunca" recibió "ningún tipo de llamada de atención ni de reprimenda por parte de la dirección del grupo parlamentario". "Nunca se podrá decir que yo he subido a la tribuna a defender otra cosa que no sea el proyecto por el que se fundó este partido", ha reivindicado.