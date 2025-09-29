edición general
Por qué Orriols saca ya 19 diputados

Por qué Orriols saca ya 19 diputados

Lo que sigue es un extracto del acta oficial de la reunión que acaba de celebrar en el Ayuntamiento una comisión de vecinos de mi barrio, el Fort Pienc, área residencial de clase media ubicada en el centro de Barcelona, con el concejal Jordi Valls, responsable del Distrito del Ensanche.

#10 ZamoraBigote
Anda mira, noticia del medio de Federico, ese que decía que, cada cierto tiempo, había que bombardear Barcelona.
#11 Ovidio
#10 No es una noticia, sino una columna de opinión de un señor que ha vivido toda su vida en Barcelona y que aún tiene lazos con la ciudad.
cosmonauta #15 cosmonauta *
#11 Un señor bastante fachuzo, español y muy español, de los que insultaban a Puigdemont hace nada, pidiendo el voto para un partido independentista como Aliança Catalana,

Luego os contarán que Junts y Aliança son lo mismo, pero a Junts le vota gente que quería hacer un referendum y a Aliança le apoyan los mismos que a Vox o a la Falange. Aliança es el Ciutadans 3.0
#18 soberao *
#10 Y el que decía y difundía la teoría conspiranoica de que los atentados en los cercanías de Madrid era cosa de ETA y se habló de terrorismo islámico para hacer perder las elecciones a Aznar...
Mark_ #6 Mark_
#4 no existe en ningún sitio.

Supongo que se refiere a un sitio de clase obrera pero más o menos arregladito.
#23 Ovidio
No hablamos de Kabul, de Río de Janeiro, del extrarradio de Calcuta o de Harlem, sino de un barrio tradicional de Barcelona desde el que no se tarda mucho más de diez minutos en llegar caminando a la Plaza de Cataluña. Y no es de los que están peor, por cierto. En otra zona del mismo distrito, el barrio de Sant Antoni, se ha instalado un mercado ambulante de venta de pescado en el suelo de las aceras; sí, en el suelo.
#1 Ovidio
El resultado del encuentro ha sido el compromiso por parte del Distrito de ejecutar las siguientes acciones:

Sustitución de las puertas de acceso a los jardines por otras no escalables [ se trata de un jardín municipal sito en un interior de manzana que es asaltado todas las noches por grupos de marginales extranjeros ].

Cierre temporal del flujo de agua de la fuente para impedir duchas y lavado de ropa.

Retirada de arbustos, especialmente los situados frente a las fachadas de la calle X,

Expat_Guinea_Ecuatorial #5 Expat_Guinea_Ecuatorial
#1 Suena a Mad Max, tercermundismo puro y duro. Y habra gente pagando hipotecones y mega-alquileres para vivir asi, normal que se les quede cara de gilipollas
cosmonauta #2 cosmonauta
Pues Ripoll está hecho una puta mierda, no creo que la seguridad sea algo de lo que Orriols pueda presumir.
Mark_ #3 Mark_
"...de clase media".

La clase media no existe.
#4 Ovidio
#3 Ni idea, no conozco Barcelona
FueraSionistasdeMeneame #7 FueraSionistasdeMeneame
Fort Pienc clase media xD putos desgraciados perroristas de extrema derecha untados con dinero público
#21 Toponotomalasuerte
#20 a ver, no te fies de mi nick, no soy misionero. Yo no adoctrino, solo llamo imbéciles a los imbéciles.
SegarroAmego #12 SegarroAmego
Parece una película de terror. Bienvenidos a la nueva normalidad
#8 xavigo
Vamos, que los vecinos han pedido que la Urbana “haga cosas”. Ahora a ver si la Urbana las puede hacer, ya sea por medios o dejar de seguir políticas buenrollistas.
#9 Ovidio
#8 Eso último que dices es el problema de Barcelona
lobotomico2 #13 lobotomico2
Porque son tontos y fachas.

Con eso, ya han bajado a 1 diputado.
#14 Toponotomalasuerte
#13 son basura racista que quieren ponerse a robar con discursos cuñados para subnormales. Eso son.
lobotomico2 #20 lobotomico2
#14 Esa es la forma de demostrar que estan equivocados y tu tienes razon.

Has convertido a 2.500.
Blackrock #16 Blackrock *
Amb un discurs contundent contra la delinqüència, l’ocupació il·legal i el menyspreu a la identitat catalana, Aliança Catalana connecta amb les preocupacions reals de molts ciutadans. No es tracta només d’independència, sinó de construir un país digne, segur i pròsper per a tothom.
cosmonauta #17 cosmonauta *
#16 Yo le pediría algo más combativo ;)

---

Amb un discurs contundent contra la delinqüència, l’ocupació il·legal i el menyspreu a la identitat catalana, Aliança Catalana connecta amb les preocupacions reals de molts ciutadans. No es tracta només d’independència, sinó de construir un país digne, segur i pròsper per a tothom.

---

¿Te gustaría que lo adaptara para redes sociales, lo hiciera más corto o más combativo?
Blackat #19 Blackat
Mirar hacia otro lado...no oculta el problema.

Por favor, volved a leer el acta : Esa es la realidad de BCN ...esta tomada por salvajes.

Y la gente votara a quien se quiera poner a solventar el problema, que ni el buenismo ni las buenas intenciones de integracion han solventado.
#22 Ovidio
#19 Aquí importa más mirar qué medio y qué persona escribe esto que el contenido del acta
Blackat #24 Blackat
#22 Resumiendo : Catalan caca - Español Chachi.

Nada , cuando AC llegue al poder que meta a todos estos catedraticos , universitarios, economistas en un avion y para vuestra casa....
