Por qué Orriols saca ya 19 diputados

Lo que sigue es un extracto del acta oficial de la reunión que acaba de celebrar en el Ayuntamiento una comisión de vecinos de mi barrio, el Fort Pienc, área residencial de clase media ubicada en el centro de Barcelona, con el concejal Jordi Valls, responsable del Distrito del Ensanche.
Luego os contarán que Junts y Aliança son lo mismo, pero a Junts le vota gente que quería hacer un referendum y a Aliança le apoyan los mismos que a Vox o a la Falange. Aliança es el Ciutadans 3.0
Supongo que se refiere a un sitio de clase obrera pero más o menos arregladito.
Sustitución de las puertas de acceso a los jardines por otras no escalables [ se trata de un jardín municipal sito en un interior de manzana que es asaltado todas las noches por grupos de marginales extranjeros ].
Cierre temporal del flujo de agua de la fuente para impedir duchas y lavado de ropa.
Retirada de arbustos, especialmente los situados frente a las fachadas de la calle X,
La clase media no existe.
Con eso, ya han bajado a 1 diputado.
Has convertido a 2.500.
---
Amb un discurs contundent contra la delinqüència, l’ocupació il·legal i el menyspreu a la identitat catalana, Aliança Catalana connecta amb les preocupacions reals de molts ciutadans. No es tracta només d’independència, sinó de construir un país digne, segur i pròsper per a tothom.
---
Por favor, volved a leer el acta : Esa es la realidad de BCN ...esta tomada por salvajes.
Y la gente votara a quien se quiera poner a solventar el problema, que ni el buenismo ni las buenas intenciones de integracion han solventado.
Nada , cuando AC llegue al poder que meta a todos estos catedraticos , universitarios, economistas en un avion y para vuestra casa....