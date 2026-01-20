edición general
1 meneos
16 clics

Orriols y el ‘establishment’

La líder de Aliança Catalana, una desconocida para el poder económico, es la consecuencia inevitable de la frustración incipiente que recorre el país

| etiquetas: orriols , establisment , empresarios , catalunya
1 0 0 K 16 politica
1 comentarios
1 0 0 K 16 politica
francesc1 #1 francesc1
Es de pago
0 K 9

menéame