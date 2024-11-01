edición general
8 meneos
14 clics
Los ornitorrincos ponen huevos, son fluorescentes, perciben señales eléctricas con el pico y ahora se sabe que tienen melanosomas huecos, algo hasta ahora único de aves [ITA]

Los ornitorrincos ponen huevos, son fluorescentes, perciben señales eléctricas con el pico y ahora se sabe que tienen melanosomas huecos, algo hasta ahora único de aves [ITA]

Y los melanosomas huecos son los responsables de la vasta variedad de colores en el mundo de los pájaros. Para un animal como el ornitorrinco, que es eminentemente marrón, el hecho de que tengan melanosomas es un misterio.

| etiquetas: ornitorrinco , melanosoma , aves
6 2 0 K 83 cultura
8 comentarios
6 2 0 K 83 cultura
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Cuando Monesvol creó el mundo, iba encajando piezas.

Y con las que sobraban, creó el ornitorrinco.
4 K 55
Huaso #3 Huaso
#1 alabadas sean sus albóndigas
2 K 33
#5 j3j3j3j3
#1 ramen hermano!
3 K 40
#7 fingulod
#1 Ramen
1 K 21
#2 A_S
Ponen huevos, producen leche: pueden hacer sus propias natillas
2 K 34
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
¡Maldito seas, Perry el Ornitorrinco!
0 K 11
Don_Pixote #4 Don_Pixote
Pon un ornitorrinco en tu vida
0 K 8
#8 rystan *
Casi todo bicho tiene melanosomas y los humanos los tenemos a montones.

Lo de la percepción eléctrica es de lo más común en peces y hay otros mamíferos que lo hacen también. Todos ellos buscan comida bajo el agua.

Los equidnas también son mamíferos que ponen huevos.

Animales fluorescentes hay muchos, por ejemplo los osos polares.
Pero aparte, es sabido que todo animal vivo emite luz.
0 K 7

menéame