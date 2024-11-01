Los ornitorrincos ponen huevos, son fluorescentes, perciben señales eléctricas con el pico y ahora se sabe que tienen melanosomas huecos, algo hasta ahora único de aves [ITA]

Y los melanosomas huecos son los responsables de la vasta variedad de colores en el mundo de los pájaros. Para un animal como el ornitorrinco, que es eminentemente marrón, el hecho de que tengan melanosomas es un misterio.
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Y con las que sobraban, creó el ornitorrinco.
Lo de la percepción eléctrica es de lo más común en peces y hay otros mamíferos que lo hacen también. Todos ellos buscan comida bajo el agua.
Los equidnas también son mamíferos que ponen huevos.
Animales fluorescentes hay muchos, por ejemplo los osos polares.
Pero aparte, es sabido que todo animal vivo emite luz.