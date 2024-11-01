edición general
1 meneos
19 clics

Oriol Puig Grau, la joven gran promesa del teatro que se confirma con 'Dibujo de un zorro herido'

El dramaturgo catalán demuestra ser todo un autor con una propuesta teatral que cuestiona el canon, el propio lenguaje escénico

| etiquetas: oriol puig grau , teatro , dramaturgos
1 0 0 K 10 cultura
sin comentarios
1 0 0 K 10 cultura

menéame