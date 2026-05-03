Organizar una rave en Francia será un delito con hasta 2 años de cárcel

El ministro francés del Interior ha prometido desde Cornusse reprimir con más firmeza estas fiestas hasta ahora alegales, que suelen congregar a miles de personas en lugares aleatorios y con poca antelación. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, se ha desplazado este domingo 3 de mayo a Cornusse, en el departamento de Cher, donde desde el viernes se celebra una gigantesca rave en un capo de tiro del Ejército francés, hasta ahora sin incidentes mayores.