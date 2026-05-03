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Organizar una rave en Francia será un delito con hasta 2 años de cárcel

Organizar una rave en Francia será un delito con hasta 2 años de cárcel

El ministro francés del Interior ha prometido desde Cornusse reprimir con más firmeza estas fiestas hasta ahora alegales, que suelen congregar a miles de personas en lugares aleatorios y con poca antelación. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, se ha desplazado este domingo 3 de mayo a Cornusse, en el departamento de Cher, donde desde el viernes se celebra una gigantesca rave en un capo de tiro del Ejército francés, hasta ahora sin incidentes mayores.

| etiquetas: francia , rave , delito
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4 comentarios
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Cehona #2 Cehona
Se vendrán a España. Aquí somos más fiesteros y de cañas.
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Supercinexin #4 Supercinexin
desde el viernes se celebra una gigantesca rave en un capo de tiro del Ejército francés

Pues lo tienen a huevo para hacer limpieza de rastudos y drogadictos. A tiro, literalmente hablando.

:troll:
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Eibi6 #3 Eibi6
Yo metería 57 años y 3 días, espero que esto sea igual de duro con cualquier celebración de índole católica apostólica donde se congregue gente
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menéame