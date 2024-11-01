Organizaciones internacionales piden apoyo ciudadano urgente para defender las leyes que protegen la naturaleza en Europa

ClientEarth, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF lanzan en España la Campaña internacional Hands Off Nature (Quitad Vuestras Manos de la Naturaleza) para defender las leyes europeas de protección del medio ambiente. La campaña pretende contrarrestar la consulta pública lanzada por la Comisión Europea este verano sobre la necesidad de “simplificar” la normativa ambiental. Piden a la sociedad que reaccione, enviando mensajes personalizados a la Comisión, desde hoy, 1 de septiembre, hasta el próximo día 10, a través de una página web.