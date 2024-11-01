edición general
14 meneos
88 clics
Ordenan la retirada de todos los lotes de dos productos de confitería de la marca Heavens Haze por contener sustancias alucinógenas

Ordenan la retirada de todos los lotes de dos productos de confitería de la marca Heavens Haze por contener sustancias alucinógenas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) de una alerta emitida por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana relativa a la presencia de sustancias alucinógenas que pueden resultar peligrosas para la salud en dos productos de confitería de la marca Heavens Haze.

| etiquetas: alucinógenas , sustancias , heavens haze , retirada
12 2 0 K 136 actualidad
10 comentarios
12 2 0 K 136 actualidad
Comentarios destacados:      
paumal #4 paumal
- Abuela, has visto la mermelada?
- No! Y tú el dragón del pasillo??
9 K 107
#2 feifur
¿Qué donde dice que no hay que ir a buscar esas cosas?
4 K 53
skaworld #6 skaworld *
Acabod e hacer una busqueda sencialla y son "productos de confiteria" de venta en grow shops... ya tu sabeh

y "alucinogenos" es que llevan THC
1 K 25
#9 hokkien *
#6 igual llevan LSD o psilocibina, no?
El THC es realmente alucinógeno?
0 K 10
powernergia #5 powernergia
Si os dais prisa aún pilláis algo.
1 K 21
wildseven23 #1 wildseven23
Pues qué putada xD
1 K 19
Kagate_Kid #3 Kagate_Kid
Voy corriendo al supermercado!
0 K 11
devilinside #7 devilinside
En la República Checa, de donde provienen, son legales para consumo alimentario. Este verano me traje unas cuantas bolsas de chuches
0 K 11
Natxelas_IV #10 Natxelas_IV
Están flipados. Que lo legalicen de una vez y las autoridades dejen de dar vergüenza ajena.
0 K 7
Herrerii #8 Herrerii
Alucinógeno el HHC? :palm:
0 K 6

menéame