Ordenan la retirada de todos los lotes de dos productos de confitería de la marca Heavens Haze por contener sustancias alucinógenas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) de una alerta emitida por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana relativa a la presencia de sustancias alucinógenas que pueden resultar peligrosas para la salud en dos productos de confitería de la marca Heavens Haze.