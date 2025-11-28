edición general
7 meneos
9 clics
Orange anuncia el cierre temporal de su planta en Marsella debido a la violencia en el barrio de Saint-Mauront (FR)

Orange anuncia el cierre temporal de su planta en Marsella debido a la violencia en el barrio de Saint-Mauront (FR)

“El narcotráfico está poniendo a los empleados bajo asedio”, lamentó el sindicato CFDT del grupo de telecomunicaciones. Según el sindicato, los empleados se quedaron confinados en sus casas el martes debido a una pelea entre narcotraficantes en la calle. Aproximadamente 1.000 personas trabajan en el centro, que permanecerá cerrado hasta mediados de diciembre. Al describir los "reiterados incidentes en la zona pública cerca de la salida de la estación de metro National" desde principios de semana, Orange explicó que esperaba "que se restablecier

| etiquetas: orange , violencia , marsella , narcotráfico , mauront , telecomunicaciones
5 2 1 K 65 actualidad
4 comentarios
5 2 1 K 65 actualidad
TooBased #3 TooBased
A nadie le importa, excepto a los lamebotas defensores de las grandes empresas que explotan a la clase trabajadora.
1 K 22
Connect #1 Connect
Bruselas, Amsterdam y Marsella, son las ciudades con más peligro por bandas de narcotraficantes en Europa. El Campo de Gibraltar queda como un simple debutante al lado de estas tres.

Pero Marsella es de largo la que más descontrol por parte de las autoridades. Ahí en unos pocos años, tendrá que entrar el ejército para limpiar todo eso.
0 K 13
#4 apsilon
#1 Bruselas o Charleroi?
0 K 7
#2 Patagonio3
A disfrutar de lo votado
0 K 6

menéame