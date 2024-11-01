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El operativo 'inédito' del desembarco del MV Hondius, en imágenes

El operativo 'inédito' del desembarco del MV Hondius, en imágenes  

Han sido evacuados en grupos reducidos, en autobuses burbuja de la UME, con procesos de desinfección y equipos de protección individual en cada fase del traslado, tal y como ha confirmado Sanidad. Alrededor del mediodía llegarán a Madrid donde serán ingresados en el Hospital Militar Gómez Ulla para sus respectivos confinamientos.

| etiquetas: operativo , hondius , hantavirus
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6 comentarios
4 1 0 K 50 actualidad
Doctorow #3 Doctorow
Tendrían que haber llamado al equipo de salud de la comunidad de Quirón Madrid para mayor efectividad. Y como coordinador a Federico Trillo.
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Lamantua #1 Lamantua *
Lo que no entiendo es que si no es grave ni es muy contagioso por qué han montado este circo mediático y político.
Echo en falta por parte de los políticos un abrazo de bienvenida a los pasajeros. Lo habrían clavado. :troll:
1 K 17
thror #4 thror
#1 Pues para seguir malmetiendo contra el gobierno, hicieran lo que hicieran, lo habrian criticado.
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#5 chavi
#1 Porque el PP es así.

No hace falta más explicación
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manzitor #6 manzitor
#1 Precisamente porque lo han convertido en un circo y los medios (todos), han encontrado carnaza y clicks para dar mucha turra con una cosa que igual no es se vende.
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menéame