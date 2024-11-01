El operativo 'inédito' del desembarco del MV Hondius, en imágenes  

Han sido evacuados en grupos reducidos, en autobuses burbuja de la UME, con procesos de desinfección y equipos de protección individual en cada fase del traslado, tal y como ha confirmado Sanidad. Alrededor del mediodía llegarán a Madrid donde serán ingresados en el Hospital Militar Gómez Ulla para sus respectivos confinamientos.
| etiquetas: operativo , hondius , hantavirus
Echo en falta por parte de los políticos un abrazo de bienvenida a los pasajeros. Lo habrían clavado.
No hace falta más explicación