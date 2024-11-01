La operación de Trump en Venezuela y el futuro del país  

2026 ha comenzado con el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Una acción que muchos venezolanos acogieron con la esperanza del final del régimen, pero que ha sembrado todas las dudas. A pesar de la liberación de algunos presos políticos y la próxima reunión con la jefa de la oposición, María Corina Machado, Trump ha dejado claras sus intenciones: hacerse con el petróleo venezolano y mantener al frente a la mano derecha de Maduro. Lo único claro, de momento, es que Estados Unidos ha roto todas las reglas del orden