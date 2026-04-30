Operación Orión 26: ejercicio militar europeo para prepararse a una guerra de alta intensidad

El este de Francia acoge estos días la fase final de la Operación Orión 26, el mayor ejercicio militar realizado en Europa desde la Guerra Fría que incluye miles de soldados, medios aéreos y terrestres. El objetivo es prepararse para conflictos cada vez más complejos.En este simulacro de ataque aéreo participaron también dos helicópteros del Ejército español. En total, 12.500 soldados de una decena de países participan en estos ejercicios militares, que comenzaron en febrero para prolongarse durante tres meses
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EEUU lleva años haciendo ejercicios miiitares en suelo europeo sin que la opinión publica lo sepa.
Muchísimo mas barato y eficaz para la defensa. La defensa en el sentido de la resistencia a ser atacada, q es lo q importa, para invadir paises tampoco es muy allá...
Y esto se lo he oido a un tio q estuvo en la guerra de Kosovo y ahora está en Ucrania.