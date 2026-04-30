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Operación Orión 26: ejercicio militar europeo para prepararse a una guerra de alta intensidad

El este de Francia acoge estos días la fase final de la Operación Orión 26, el mayor ejercicio militar realizado en Europa desde la Guerra Fría que incluye miles de soldados, medios aéreos y terrestres. El objetivo es prepararse para conflictos cada vez más complejos.En este simulacro de ataque aéreo participaron también dos helicópteros del Ejército español. En total, 12.500 soldados de una decena de países participan en estos ejercicios militares, que comenzaron en febrero para prolongarse durante tres meses

| etiquetas: guerra yanquis , ejercicio militar yanqui , victimas europeas
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4 comentarios
2 1 0 K 29 actualidad
#2 tierramar *
Hoy amaneciamos con la fakenew de que EEUU anunciaba retirar 5000 soldados de Alemania; pero esta noticia que he colgado MUY GRAVE, no aparece en ningún medio oficial: porque la manipulación informativa divulga noticias que son propaganda, en este caso para disminuir el rechazo actual hacia EEUU, primer paso para llevarnos a una guerra que no queremos; y omite o oculta noticias como está que aumenta el rechazo a EEUU. . Sobretodo NO queremos como en la II G.M. ser las victimas, mientras Wall Street se enriquecía
EEUU lleva años haciendo ejercicios miiitares en suelo europeo sin que la opinión publica lo sepa.
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#3 La_Conquista_Del_Mundo
Será eso, a costa del bienestar de los europeos. Porque por soberanía e independencia agrícola, industrial y tecnológica, ... no. ¬¬
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#1 Edwin.r
No serán como las maniobras que hizo rusia en febrero del 22, no? :troll:
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ostiayajoder #4 ostiayajoder *
Europa debiera enseñar a sus ciudadanos a fabricar y manejar drones.

Muchísimo mas barato y eficaz para la defensa. La defensa en el sentido de la resistencia a ser atacada, q es lo q importa, para invadir paises tampoco es muy allá...

Y esto se lo he oido a un tio q estuvo en la guerra de Kosovo y ahora está en Ucrania.
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menéame