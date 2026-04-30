Operación Orión 26: ejercicio militar europeo para prepararse a una guerra de alta intensidad

El este de Francia acoge estos días la fase final de la Operación Orión 26, el mayor ejercicio militar realizado en Europa desde la Guerra Fría que incluye miles de soldados, medios aéreos y terrestres. El objetivo es prepararse para conflictos cada vez más complejos.En este simulacro de ataque aéreo participaron también dos helicópteros del Ejército español. En total, 12.500 soldados de una decena de países participan en estos ejercicios militares, que comenzaron en febrero para prolongarse durante tres meses