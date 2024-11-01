OpenAI y NVIDIA anuncian una asociación estratégica para implementar 10 gigavatios de sistemas NVIDIA [eng]

La asociación estratégica permite a OpenAI construir y desplegar al menos 10 gigavatios de centros de datos de IA con sistemas NVIDIA que representan millones de GPU para la infraestructura de IA de próxima generación de OpenAI. Para apoyar la asociación, NVIDIA tiene la intención de invertir hasta 100 mil millones de dólares en OpenAI progresivamente a medida que se despliegue cada gigavatio. El primer gigavatio de sistemas NVIDIA se desplegará en la segunda mitad de 2026 en la plataforma Vera Rubin de NVIDIA.