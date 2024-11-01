Las opciones tras el gran proyecto de 6ª generación europeo. Una nueva plataforma, sin fantasmas y con futuro. Con Rodrigo Rodríguez (AR) y Juanjo Fernández (El Confidencial)

Iniciamos hoy la que esperamos sea una serie de artículos que aporten opciones tras la más que previsible muerte del FCAS. Por ello, y con la prevención de no dar por finalizado aún el Programa, por más que todo apunte en ese sentido, queremos explorar las posibilidades que se plantearían para España, en adelante, y si alguna de ellas pudiera resultar ser plausible. Así, nos cuestionamos la primera y más obligada pregunta: ¿puede construirse una sexta generación alternativa con socios más compatibles, procesos más transparentes y realistas?