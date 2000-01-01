La opacidad en la información de la Xunta sobre incendios: una humareda envuelve los datos oficiales en Galicia

El Gobierno gallego solo hace públicos los fuegos que superan las 20 hectáreas, ofrece información incompleta sobre vecinos desalojados y profesionales heridos y ha reducido el número de partes diarios en medio de la ola de incendios de este verano.
| etiquetas: opacidad , información , xunta , incendios
Yak 42: 62 muertos.
Madrid Arena: 5 muertos.
Metro de Valencia: 43 muertos.
Residencias de Madrid: 7.291 muertos.
DANA de Valencia: 215 muertos y 17 desaparecidos.
Nada nada, casos aislados, circulen.
Prestige.
11 M.- 193 muertos, 2000 heridos
Línea 7B de Metro, 37 mll de sobrecoste y 600 viviendas de particulares afectadas
El caso sovaldi con la hepatitis.... si es que la lista es interminable