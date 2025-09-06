·
La ONU señala que Venezuela no tiene un papel relevante en el narcotráfico internacional
El informe de la UNODC revela que solo el 5% de la cocaína sale de Venezuela, mientras Ecuador y Colombia concentran las rutas principales hacia EE. UU.
|
etiquetas
:
«venezuela»
,
«narcotráfico»
,
«eeuu»
,
«onu»
,
«guerra
,
contra
,
las
,
drogas»
#1
Ferran
Pero si en el del petroleo…
6
K
76
#2
Sergio_ftv
No es la droga, si fuese así México estaría invadida, es robar los recursos de un país y sus habitantes, la clásica piratería del imperialismo anglosajón.
2
K
36
#3
EvilPreacher
Con tanto petróleo, la Democracia
TM
no les tardará en llegar.
1
K
17
#4
cunaxa
Lo sabemos, lo sabemos.
EEUU lleva buscando excusas para crear conflictos desde... desde siempre, creo.
0
K
8
EEUU lleva buscando excusas para crear conflictos desde... desde siempre, creo.