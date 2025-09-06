edición general
La ONU señala que Venezuela no tiene un papel relevante en el narcotráfico internacional

El informe de la UNODC revela que solo el 5% de la cocaína sale de Venezuela, mientras Ecuador y Colombia concentran las rutas principales hacia EE. UU.

Ferran #1 Ferran
Pero si en el del petroleo… :tinfoil:
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
No es la droga, si fuese así México estaría invadida, es robar los recursos de un país y sus habitantes, la clásica piratería del imperialismo anglosajón.
EvilPreacher #3 EvilPreacher
Con tanto petróleo, la DemocraciaTM no les tardará en llegar.
#4 cunaxa
Lo sabemos, lo sabemos.
EEUU lleva buscando excusas para crear conflictos desde... desde siempre, creo.
