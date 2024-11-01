Las ONG respaldadas por la CIA que alimentan las protestas en Irán (inglés)

Mientras oleadas de manifestaciones y contramanifestaciones mortíferas sacuden Irán, MintPress examina las ONG respaldadas por la CIA que contribuyen a exacerbar la furia y fomentar más violencia. Uno de estos grupos es Activistas por los Derechos Humanos en Irán, al que los medios de comunicación suelen referirse como HRA o HRAI. Están financiados por la CIA a través de su organización intermediaria: la Fundación Nacional para la Democracia (NED). Otra ONG ampliamente citada es el Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en...