Una ONG israelí acusa a un general de crímenes de guerra en Cisjordania

Una importante organización israelí de derechos humanos afirmó el lunes que había solicitado una investigación militar sobre un alto mando por presuntos crímenes de guerra en la Cisjordania ocupada. El pedido se produce días después de que el general de división Avi Bluth, jefe del ejército israelí en Cisjordania, apareciera en un vídeo en el que pedía el toque de queda, cercos y "acciones de remodelación" de aldeas palestinas. En una carta dirigida al fiscal general militar, la ACRI instó a que se investigara a Bluth.