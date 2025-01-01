edición general
Una ONG israelí acusa a un general de crímenes de guerra en Cisjordania

Una importante organización israelí de derechos humanos afirmó el lunes que había solicitado una investigación militar sobre un alto mando por presuntos crímenes de guerra en la Cisjordania ocupada. El pedido se produce días después de que el general de división Avi Bluth, jefe del ejército israelí en Cisjordania, apareciera en un vídeo en el que pedía el toque de queda, cercos y "acciones de remodelación" de aldeas palestinas. En una carta dirigida al fiscal general militar, la ACRI instó a que se investigara a Bluth.

6 comentarios
efectogamonal #1 efectogamonal
A ver si se arman de valor los israelíes de buen corazón y se unen todos para parar de una puta vez esa la sangría sin sentido alguno {0x1f525}
1 K 29
azathothruna #2 azathothruna
#1 A estas alturas, poner "corazon" y judios/israelies en la misma oracion es de chiste.
4 K 74
efectogamonal #3 efectogamonal *
#2 Habelos ailos, otra cosa es encontailos {0x1f525}
0 K 20
Asnaeb #4 Asnaeb
#3 Están fuera de "Israel" la poca gente legítima que ha habitado esas tierras, de pequeño conocí a un judío propietario de un bar, que era mi vecino, se fue de "israel " porque estaba obligado a hacer el servicio militar, grande Juanma, me invitó a un frutopia y cada vez que escucho esa viejuna marca me acuerdo de él.
0 K 9
suppiluliuma #5 suppiluliuma
#2 ¡Efectivamente, Wolfgang! ¡Tú siempre contra la Judería Internacional! ¡Por el Führer y el Reich! :troll:
0 K 11
#6 soberao *
#1 La justicia de Israel es uno de los principales macanismos de impunidad del genocidio. Son los primeros que les jode estar juzgados por una corte internacional por crimenes de guerra, porque ellos tienen su propio sistema judicial, pero luego son los primeros en dejar libres a los asesinos sionistas si la victima es un ciudadano de Palestina.
De hace unas semanas:
Colono acusado de asesinar a activista palestino será liberado; Israel retiene el cuerpo apnews.com/article/activista-palestino-asesinado-cisjordania-israel-co
0 K 14

