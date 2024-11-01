La OMM declara la emergencia climática tras informar sobre tendencias de calentamiento sin precedentes

Un nuevo informe de la OMM confirma el creciente desequilibrio energético del planeta, con los océanos acumulando la mayor parte del exceso de calor, los glaciares derritiéndose, el hielo marino reduciéndose y 1.200 millones de trabajadores expuestos al calor.El océano almacena más del 91 % del exceso de calor del planeta, actuando como amortiguador para limitar el calentamiento en tierra firme. Aproximadamente el 3 % de este excedente energético calienta y derrite el hielo de nuestro planeta.