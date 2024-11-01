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La OMM declara la emergencia climática tras informar sobre tendencias de calentamiento sin precedentes

La OMM declara la emergencia climática tras informar sobre tendencias de calentamiento sin precedentes

Un nuevo informe de la OMM confirma el creciente desequilibrio energético del planeta, con los océanos acumulando la mayor parte del exceso de calor, los glaciares derritiéndose, el hielo marino reduciéndose y 1.200 millones de trabajadores expuestos al calor.El océano almacena más del 91 % del exceso de calor del planeta, actuando como amortiguador para limitar el calentamiento en tierra firme. Aproximadamente el 3 % de este excedente energético calienta y derrite el hielo de nuestro planeta.

| etiquetas: clima , calentamiento , emergencia , temperatura , deshielo , planeta , oceanos
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3 comentarios
10 2 1 K 106 ciencia
Uge1966 #1 Uge1966
"Y en esta era de guerra, el estrés climático también está revelando otra verdad: nuestra adicción a los combustibles fósiles está desestabilizando tanto el clima como la seguridad global", añadió Guterres. "El informe de hoy debería venir con una advertencia: el caos climático se está acelerando y la demora es fatal".
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Nylo #2 Nylo
El día de la marmota.
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Rixx #3 Rixx
Cuando la Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años, era una bola de roca fundida extremadamente caliente, con temperaturas superficiales estimadas entre 1.500 °C y más de 2.000 °C. Siempre ha hecho calor. :troll:
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