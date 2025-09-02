edición general
11 meneos
15 clics
Oleada de críticas al Villarreal por el fichaje de Manor Solomon: "Israel tiene derecho a defenderse"

Oleada de críticas al Villarreal por el fichaje de Manor Solomon: "Israel tiene derecho a defenderse"

El fichaje del extremo, cedido por parte del Tottenham, ha generado críticas en parte de la afición groguet. Solomon ha defendido en varias ocasiones la ocupación de Gaza

| etiquetas: villarreal , fútbol , israel , gaza
9 2 0 K 108 actualidad
9 comentarios
9 2 0 K 108 actualidad
rnd #2 rnd
Otro saco de mierda...
6 K 68
#1 albx
Hay que desmontar de una vez la cantinela de que el ocupante tiene derecho a defenderse.
4 K 51
gelatti #6 gelatti
Cagada del club, pero muy gorda.
0 K 14
Herumel #3 Herumel
Joder con el Villarreal, no tiene ningún tipo de miramientos con nadie.
0 K 12
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
Tiene nombre de vino de mesa el pobre...
0 K 12
Ovlak #9 Ovlak
Denuncias de La Liga everywhere
0 K 12
Kantinero #5 Kantinero
A ver como lo sacas a jugar por esos campos de España, bueno en las comunidades Peperas sus dirigentes son Pro Israel
0 K 10
Dasmandr #7 Dasmandr
Pues un deseo muy fuerte de que salga llorando de todos los campos. Especialmente del propio.
0 K 9
#8 wictor69
Se ha lucido el Villareal, ha fichado además de a éste elemento a otro jugador que está esperando juicio en Inglaterra por abusos sexuales
0 K 7

menéame