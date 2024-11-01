Olas de calor que producen sequías dañinas ocurren con más frecuencia, revela un estudio

Las olas de calor que provocan sequías repentinas y dañinas se extienden por todo el mundo a un ritmo acelerado, lo que resalta cómo los fenómenos extremos impulsados por el cambio climático pueden potenciarse peligrosamente entre sí, halló un nuevo estudio.Investigadores de Corea del Sur y Australia analizaron fenómenos meteorológicos extremos compuestos —un doble golpe de calor y sequía— y descubrieron que son más frecuentes a medida que el mundo se calienta.
