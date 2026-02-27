edición general
3 meneos
11 clics
Ojo si vas a comprar coche eléctrico: ya no está la deducción del 15 % en el IRPF

Ojo si vas a comprar coche eléctrico: ya no está la deducción del 15 % en el IRPF

Comprar un coche eléctrico en España sigue levantando dudas a nivel financiero para la mayoría de consumidores. Mientras muchos todavía están haciendo números para dar el salto a la movilidad sin emisiones con el nuevo Plan Auto+, ahora hay que tener otra cosa en cuenta. El Congreso de los Diputados ha eliminado la deducción del 15 % en el IRPF destinada a la adquisición de vehículos electrificados durante este 2026, dejando a los futuros compradores sin uno de los grandes incentivos fiscales del momento.

| etiquetas: coches , electricos , no tienen , deduccion , 15% , irpf
2 1 0 K 45 cocheElectr
4 comentarios
2 1 0 K 45 cocheElectr
#1 mstk
Agradéceselo a Frijol, Pagascal y Puchimon.
8 K 110
Supercinexin #3 Supercinexin
#1 Exacto.
0 K 20
#4 bol
#1 Es lo que tienen las ideologías regresistas. Ojalá fueran conservadores, ya ves.
0 K 6

menéame