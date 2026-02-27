Ojo si vas a comprar coche eléctrico: ya no está la deducción del 15 % en el IRPF

Comprar un coche eléctrico en España sigue levantando dudas a nivel financiero para la mayoría de consumidores. Mientras muchos todavía están haciendo números para dar el salto a la movilidad sin emisiones con el nuevo Plan Auto+, ahora hay que tener otra cosa en cuenta. El Congreso de los Diputados ha eliminado la deducción del 15 % en el IRPF destinada a la adquisición de vehículos electrificados durante este 2026, dejando a los futuros compradores sin uno de los grandes incentivos fiscales del momento.