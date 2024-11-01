edición general
2 meneos
13 clics

Del oficio a la Maestría: nace el título oficial para profesionalizar la figura del cortador de jamón

El Consejo de Ministros aprueba un nuevo curso de especialización de Grado Medio de 300 horas que estandarizará las competencias en el corte, loncheado y análisis sensorial de jamones y paletas. La aprobación de la norma ha sido valorada por la Asociación Global de Amigos del Cuchillo Jamonero (AGACUJ).

| etiquetas: educación , fp , jamón
1 1 0 K 17 actualidad
2 comentarios
1 1 0 K 17 actualidad
#1 esbrutafio
Relacionada El 'rey' español de las FP no tiene trabajo: "Nadie me llama"
www.meneame.net/story/rey-espanol-fp-no-tiene-trabajo-nadie-llama

Es lo que tiente "adecuar la formación al mercado de trabajo" Van sacando FPs o licenciaturas para una necesidad puntual de unas pocas empresas. Cuando la situación cambia esos estudios no valen para nada.

El artículo dice que escoge cursos con demanda laboral, al acabarlos trabaja de ello, pero al poco tiempo el trabajo se…   » ver todo el comentario
1 K 23
powernergia #2 powernergia
Todos los que hagan está FP serán sudamericanos, como los que suelen ganar el campeonato de corte de jamón.
0 K 11

menéame