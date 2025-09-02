edición general
13 meneos
54 clics
Oficinas, gimnasio privado y retratos de Hitler: Núcleo Nacional se instala en un edificio de empresas en Madrid

Oficinas, gimnasio privado y retratos de Hitler: Núcleo Nacional se instala en un edificio de empresas en Madrid

Así evitan exponer a los “camaradas” que, hasta ahora, les prestaban sus negocios para reunirse.Como el caso del gimnasio de Pueblo Nuevo, donde, se reunían varios jóvenes radicalizados para entrenar deportes de contacto. Por eso la nueva sede madrileña tiene un gimnasio privado dentro de las oficinas.Quiere “legitimarse” con una imagen de “moderación”.Según palabras de Enrique Lemus, uno de los líderes del grupo y que procede del partido ultra Democracia Nacional, los fines de Núcleo Nacional no son violentos. La lucha para defender “la raza”.

| etiquetas: nazis
10 3 0 K 141 actualidad
9 comentarios
10 3 0 K 141 actualidad
LuCiLu #2 LuCiLu
¡han construido el Incel Mojo Dojo Casa House!
4 K 56
frg #6 frg
#2 Estoy por apuntarme, porque más que incel suena "un poco" gay. Ya llevo yo el popper y el GHB para animar, aunque creo son más de farlopa.
1 K 30
lameiro #4 lameiro *
O se ilegaliza y disuelve ahora, o lo lamentaremos en el futuro. ¿Que van a esperar? ¿ a que maten a alguien?
1 K 28
allaquevamos #7 allaquevamos
#4 Si aceptamos que vivimos en un estado de derechos básicos consolidados debemos esperar a que las FFSS hagan su labor y encuentren las pruebas y causa para actuar en su contra, hasta entonces habrá que esperar.

Empezar a actuar en plan precrimen estoy seguro que sería un error y contraproducente.
0 K 7
lameiro #8 lameiro
#7 Lastima que muchos mienbros de que las FFSS y de la judicatura sean compañeros coño.
1 K 17
Khadgar #1 Khadgar
"Nosotros no somos violentos, nuestros seguidores lo son por nosotros."
0 K 14
tul #3 tul
nucleo subnormal, con lo mas tonto de cada casa
0 K 13
oceanon3d #5 oceanon3d *
#3 Pero de casas con papis con mucho dinero ... los dueños de las empresas que luego te contratan y políticos que te gobiernan.

Mucho cuidado ¿La.ley no puede hacer nada con organizaciones como estás que promueven el odio? ... Pues que se legizle coño.

Son nazis joder ....
0 K 7
#9 LunaTiko
Me pregunto cuánto durarían si en lugar de retratos del bigotito tuvieran el logo de ETA.

P.D: Que buena discoteca ese local, que diría SA {0x1f61c}
0 K 7

menéame