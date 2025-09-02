Oficinas, gimnasio privado y retratos de Hitler: Núcleo Nacional se instala en un edificio de empresas en Madrid

Así evitan exponer a los “camaradas” que, hasta ahora, les prestaban sus negocios para reunirse.Como el caso del gimnasio de Pueblo Nuevo, donde, se reunían varios jóvenes radicalizados para entrenar deportes de contacto. Por eso la nueva sede madrileña tiene un gimnasio privado dentro de las oficinas.Quiere “legitimarse” con una imagen de “moderación”.Según palabras de Enrique Lemus, uno de los líderes del grupo y que procede del partido ultra Democracia Nacional, los fines de Núcleo Nacional no son violentos. La lucha para defender “la raza”.