edición general
1 meneos
6 clics

Oficial: suspendido el Valencia - Oviedo por el temporal de lluvia decretado en Valencia

El partido que debía disputarse esta noche a las 21:00 horas en Mestalla se aplaza por la alerta roja decretada en Valencia

| etiquetas: suspendido , valencia , oviedo , liga , alerta roja , temporal
1 0 1 K 6 actualidad
3 comentarios
1 0 1 K 6 actualidad
tdgwho #2 tdgwho
Han decretado un temporal de lluvia?
1 K 30
leader #1 leader
Parece que sí se pueden hacer mejor las cosas que lo que se hicieron el año pasado. Si el año pasado hubiera habido partido, me juego un brazo a que se hubiera jugado, con las consecuencias en los desplazamientos que hubiera tenido...
0 K 11
#3 guillersk
Noooooo el fubooooolllll
0 K 10

menéame