edición general
cocolisto #1 cocolisto *
El hilo en reddit es revelador y la lucha de la gente contra situaciones que todos conocemos. El hilo de reditt :
www.reddit.com/r/AntiTaff/
Y la traducción del artículo de Le Monde :

"Odio mi trabajo pero siento que es así en todos lados »: la Gen Z cuenta un mundo laboral violento y fragmentado en el foro AntiTaff

Los testimonios anónimos en esta comunidad de Reddit dejan ver lo que pasa detrás de escenas en situaciones profesionales que van perdiendo el sentido, y también…   » ver todo el comentario
0 K 20
#2 VFR
Problemas del primer mundo
0 K 13

menéame