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#1
cocolisto
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El hilo en reddit es revelador y la lucha de la gente contra situaciones que todos conocemos. El hilo de reditt :
www.reddit.com/r/AntiTaff/
Y la traducción del artículo de Le Monde :
"Odio mi trabajo pero siento que es así en todos lados »: la Gen Z cuenta un mundo laboral violento y fragmentado en el foro AntiTaff
Los testimonios anónimos en esta comunidad de Reddit dejan ver lo que pasa detrás de escenas en situaciones profesionales que van perdiendo el sentido, y también…
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#2
VFR
Problemas del primer mundo
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menéame
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Y la traducción del artículo de Le Monde :
"Odio mi trabajo pero siento que es así en todos lados »: la Gen Z cuenta un mundo laboral violento y fragmentado en el foro AntiTaff
Los testimonios anónimos en esta comunidad de Reddit dejan ver lo que pasa detrás de escenas en situaciones profesionales que van perdiendo el sentido, y también… » ver todo el comentario