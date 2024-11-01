Ocho páginas encuadernadas en piel de foca podrían ser el libro más antiguo de Noruega (ENG)

El libro había permanecido en manos privadas hasta ahora. Según la historia transmitida de generación en generación, proviene de un monasterio del oeste de Noruega. El libro que contiene canciones religiosas, conocido como el manuscrito de Hagenes, data del siglo XIII. Esta es una estimación preliminar. Puede que sea incluso más antiguo. Hacia el año 1200, el cristianismo estaba bien establecido en Noruega. A partir de 1537, Noruega se convirtió al protestantismo. Los antiguos libros católicos manuscritos quedaron obsoletos y perdieron interés.
