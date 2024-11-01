edición general
El ocaso de las redes sociales

Las redes prometieron conexión, pero solo han traído agotamiento.

wildseven23
Ojalá fuese así.

Meneo por, no solo lo interesante de la reflexión del artículo, también por el uso de la palabra ciberanzuelo.
Breogan_Urbano
Sensacionalista, las redes sociales han traído trabajos, pero la gente que trabaja en redes sociales no están enganchados, están trabajando,

El alcohol también tiene consumidores, adictos y gente que trabaja para distribuirlo ¿también estamos ante el ocaso del alcohol? Pues no,
