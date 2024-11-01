Observando a los observadores: los cíclidos emperador pueden percibir la atención que los buceadores prestan a sus crías (ENG)

Examinamos si la mirada de buceadores humanos dirigida hacia los huevos (o alevines) custodiados por los cíclidos emperador Boulengerochromis microlepis —una de las especies de cíclidos más grandes— alteraba el comportamiento agresivo hacia los buceadores. Los cíclidos emperador atacaron a los buceadores con mucha más frecuencia cuando estos miraban directamente a los huevos que cuando desviaban la mirada o giraban las aletas hacia la puesta, y la tasa de ataque fue similar a cuando los buceadores mirabana los padres que custodiaban huevos.