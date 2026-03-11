Las obras en el estadio de la Cartuja comenzaron sin contrato y se manipuló el expediente: "no he podido evitar descojonarme"

No se sabía si Sevilla iba a ser sede de la Eurocopa, pero sí se sabía quién iba a hacer las obras de La Cartuja. Tanto es así que la constructora Gruconsa ya había comenzado las obras, los trabajos finalizaron pocos días después de la adjudicación, lo que sirvió de chufleo para los directivos de la empresa beneficiada. González escribía: "te he pasado la adjudicación de La Cartuja. Ya está todo". Oliva le devolvió un: "estoy viéndolo, no he podido evitar descojonarme", sabedor de que las obras ya estaban a punto de terminar.