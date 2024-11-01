·
más visitadas
14941
clics
La portada de 'El Jueves' que se comparte sin parar tras las protestas de La Vuelta en Madrid
11893
clics
Borrad la información privada de vuestros dispositivos viejos
6765
clics
La guía de Gabriel Rufián "para contestar a tu cuñado el indignado" sobre las protestas en La Vuelta
5843
clics
Tiroteos en escuelas: mapas de EE. UU. y Europa [Eng]
5691
clics
"Esta carta le perseguirá de por vida": el indignante texto de Feijóo sobre las protestas en La Vuelta
más votadas
668
Eurovisión: RTVE acuerda retirar a España si participa Israel
571
Muere a los 89 años Robert Redford
767
La Comisión de Investigación de la ONU concluye que Israel comete genocidio en Gaza: "Los Estados deben actuar para pararlo"
656
La Policía desmiente el "bulo" lanzado por El Mundo para criminalizar las protestas contra el genocidio de Israel
723
El Gobierno responde a la UCI: “Blanquear a través del deporte un genocidio sí es una posición política”
13
meneos
181
clics
Obligar a los estafadores a resolver captchas imposibles (ENG)
Pedí a la comunidad que creara captchas que fueran imposibles de resolver para los estafadores...
etiquetas
captchas
scammers
estafadores
ocio
4 comentarios
#1
ccguy
Descojone
2
K
41
#2
The_Ignorator
@devilinside
, esto me ha recordado el meme que te decía el otro día pero no recordaba/encontraba con lo de los grupos de metal
1
K
23
#4
devilinside
#2
Gracias. Conociendo probablemente a la mayoría, no acertaría ni uno por los logos
0
K
12
#3
dunachio
Mis dies
0
K
14
