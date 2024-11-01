edición general
13 meneos
181 clics
Obligar a los estafadores a resolver captchas imposibles (ENG)

Obligar a los estafadores a resolver captchas imposibles (ENG)  

Pedí a la comunidad que creara captchas que fueran imposibles de resolver para los estafadores...

| etiquetas: captchas , scammers , estafadores
13 0 0 K 142 ocio
4 comentarios
13 0 0 K 142 ocio
ccguy #1 ccguy
Descojone
2 K 41
The_Ignorator #2 The_Ignorator
@devilinside, esto me ha recordado el meme que te decía el otro día pero no recordaba/encontraba con lo de los grupos de metal  media
1 K 23
devilinside #4 devilinside
#2 Gracias. Conociendo probablemente a la mayoría, no acertaría ni uno por los logos
0 K 12
dunachio #3 dunachio
Mis dies xD xD xD xD xD xD xD
0 K 14

menéame