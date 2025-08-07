Los obispos, sobre las restricciones de culto aprobadas por PP y Vox en Jumilla: "Es una discriminación que no puede darse en democracia"

Los obispos han mostrado su contrariedad a esta decisión tachándola de "una discriminación que no puede darse en democracia". Uniéndose a la postura de la Comisión Islámica de España, la CEE ha asegurado en un comunicado al que ha tenido acceso la SER que "la limitación de estos derechos atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano, y no afecta solo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones religiosas y también a los no creyentes".