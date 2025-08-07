Los obispos, sobre las restricciones de culto aprobadas por PP y Vox en Jumilla: "Es una discriminación que no puede darse en democracia"

Los obispos han mostrado su contrariedad a esta decisión tachándola de "una discriminación que no puede darse en democracia". Uniéndose a la postura de la Comisión Islámica de España, la CEE ha asegurado en un comunicado al que ha tenido acceso la SER que "la limitación de estos derechos atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano, y no afecta solo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones religiosas y también a los no creyentes".
Mira en EEUU el Templo Satanico por ejemplo y su defensa de la Constitución.
¿Que permites a los católicos dar clases en las aulas? Yo también
¿Qué permites a los católicos exhibir crucifijos y simbología en ayuntamientos?
Yo también
. Michtom, que es judío, abordó el asunto con mucho tacto, añadió que si se permitiera izar una bandera cristiana en el Ayuntamiento, nada impediría que otros grupos hicieran la misma petición y
Pero aquí no les dejaron ser religión. Ni a estos ni a los seguidores de Monesvol.
Entre eso, y que las que hacen orgías, te exigen llegar a jefe para poder organizarlas a tu gusto, no hay religión en este estado que merezca la pena.
Aquí saben que pueden perder más que ganar con esta jugada de la extrema derecha.
O todos o ninguno.
Pero andar con ilegalidades y excluyendo porque si… no.
Legalmente y constitucionalmente no se puede discriminar religiones, si se prohíben cosas de una religión en otros lados, significa que otros podrán quitarle privilegios a la suya.
De hecho, la gente laica tenemos que exigir que los musulmanes tengan derechos a sus fiestas, a sus ritos y a sus gilipolleces en general, primero porque tienen derecho, y segundo, porque es la manera más fácil de que los cristianos se lleven las manos a la cabeza con los privilegios de las religiones… » ver todo el comentario
Se prohíbe cualquier evento no deportivo
Sea una fiesta musulmana
Cristiana
O una despedida de soltera
Por eso pueden llorar todos, pero la norma es legal
No queríais una derecha laica?
Pues eso
A disfrutarnos
Nos importa tres cojones lo que diga la iglesia
Sobre esto
Sobre los refugees welcome
Y sobre que tenemos que ser buenos y tontos para acceder al reino de los Cielos
Nos la pela TODO
Solo queremos vivir bien, ser felices y que no venga nadie de fuera a tocarnos los cojones
Es que mira lo que dice el Papa sobre....
Que nos da igual
Que dice Mamasita Ayuso, eso es lo que nos importa
Los que vivimos libres de religiones estamos cansados de que nos ocupen las calles y de que den la turra con las campanas. Es un anacronismo.
A mí me molesta que la gente ocupe las zonas comunes con altares.
Ya es hora de recuperar las festividades "paganas" que sobreescribieron los religiosos abrahámicos con su imaginario.
Es típico en las monarquías que se celebre de forma oficial el cumpleaños de nuestro augusto monarca
Pero bueno novedad no es. Este debate lleva 20 años en Francia
Los 20 años que lleva la izquierda francesa hundiendose