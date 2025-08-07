edición general
20 meneos
27 clics
Los obispos, sobre las restricciones de culto aprobadas por PP y Vox en Jumilla: "Es una discriminación que no puede darse en democracia"

Los obispos, sobre las restricciones de culto aprobadas por PP y Vox en Jumilla: "Es una discriminación que no puede darse en democracia"

Los obispos han mostrado su contrariedad a esta decisión tachándola de "una discriminación que no puede darse en democracia". Uniéndose a la postura de la Comisión Islámica de España, la CEE ha asegurado en un comunicado al que ha tenido acceso la SER que "la limitación de estos derechos atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano, y no afecta solo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones religiosas y también a los no creyentes".

| etiquetas: conferencia episcopal española , jumilla , pp , vox , democracia
16 4 0 K 218 actualidad
18 comentarios
16 4 0 K 218 actualidad
Comentarios destacados:    
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Y lo dice un obispo, ojo.
5 K 74
Thornton #5 Thornton
#1 Cuando las barbas de tu vecino veas afeitar....
1 K 29
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso *
#1 #5 #7 #3 #4 #6 porque saben lo que hay con estas cosas.

Mira en EEUU el Templo Satanico por ejemplo y su defensa de la Constitución.
¿Que permites a los católicos dar clases en las aulas? Yo también
¿Qué permites a los católicos exhibir crucifijos y simbología en ayuntamientos?
Yo también

. Michtom, que es judío, abordó el asunto con mucho tacto, añadió que si se permitiera izar una bandera cristiana en el Ayuntamiento, nada impediría que otros grupos hicieran la misma petición y

…   » ver todo el comentario
4 K 76
mente_en_desarrollo #9 mente_en_desarrollo
#8 Exacto, es el camino.

Pero aquí no les dejaron ser religión. Ni a estos ni a los seguidores de Monesvol.

Entre eso, y que las que hacen orgías, te exigen llegar a jefe para poder organizarlas a tu gusto, no hay religión en este estado que merezca la pena.
0 K 9
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso *
#9 pero aquí tienes a otras religiones que si son legales o los propios ateos y pueden pedir igualdad ante la ley y constitución.

Aquí saben que pueden perder más que ganar con esta jugada de la extrema derecha.

O todos o ninguno.
Pero andar con ilegalidades y excluyendo porque si… no.
1 K 29
mente_en_desarrollo #7 mente_en_desarrollo *
#1 Es normal.

Legalmente y constitucionalmente no se puede discriminar religiones, si se prohíben cosas de una religión en otros lados, significa que otros podrán quitarle privilegios a la suya.
De hecho, la gente laica tenemos que exigir que los musulmanes tengan derechos a sus fiestas, a sus ritos y a sus gilipolleces en general, primero porque tienen derecho, y segundo, porque es la manera más fácil de que los cristianos se lleven las manos a la cabeza con los privilegios de las religiones…   » ver todo el comentario
1 K 23
victorjba #18 victorjba
#1 Será un obispo woke bolivariano.
0 K 6
Malinke #4 Malinke
Miedo que tienen a que con el tema del islamismo la gente quiera sacar de la calle el catolicismo, yo uno.
3 K 45
Fedorito #3 Fedorito
Exacto, es una discriminación que no puede darse en democracia, por lo tanto lo que hubiese sido correcto es prohibir todos los actos religiosos de los espacios públicos.
2 K 26
#15 CastrilloP
#3 La norma establece eso
Se prohíbe cualquier evento no deportivo
Sea una fiesta musulmana
Cristiana
O una despedida de soltera

Por eso pueden llorar todos, pero la norma es legal
0 K 6
Sawyer76 #6 Sawyer76
Lo dicen porque saben que después pueden ir ellos, pero para la izquierda es la oportunidad de seguir con su huida hacia delante aunque sea apoyando ahora a esos que tanto odian y ponen a parir continuamente.
0 K 12
millanin #17 millanin
Yo como ateo tampoco estoy de acuerdo. Deberían "discriminarse" todas las religiones por igual.
0 K 8
Metabarón #11 Metabarón
Con la iglesia hemos topado
0 K 7
#2 Borgiano
Los peperos están quedando a la altura del betún, me recuerda a cuando tuvieron la feliz idea de quitarle la calle a Paco Rabal en Alpedrete.
0 K 7
#14 CastrilloP *
#2 Si si, bueno, el electorado de derechas está súper en contra de esto.
No queríais una derecha laica?
Pues eso
A disfrutarnos

Nos importa tres cojones lo que diga la iglesia
Sobre esto
Sobre los refugees welcome
Y sobre que tenemos que ser buenos y tontos para acceder al reino de los Cielos

Nos la pela TODO

Solo queremos vivir bien, ser felices y que no venga nadie de fuera a tocarnos los cojones

Es que mira lo que dice el Papa sobre....
Que nos da igual

Que dice Mamasita Ayuso, eso es lo que nos importa
0 K 6
#13 jaramero
Pues a mí me parece bien. La religión en tu casa o en los templos. Que cada uno se la pague de su bolsillo. Somos laicos, nada de "no religiosos". Yo los llamaré "no laicos" a ver qué tal les sienta la connotación negativa a los curas.

Los que vivimos libres de religiones estamos cansados de que nos ocupen las calles y de que den la turra con las campanas. Es un anacronismo.

A mí me molesta que la gente ocupe las zonas comunes con altares.

Ya es hora de recuperar las festividades "paganas" que sobreescribieron los religiosos abrahámicos con su imaginario.
0 K 7
#16 CastrilloP
#13 Podemos celebrar el cumpleaños del monarca

Es típico en las monarquías que se celebre de forma oficial el cumpleaños de nuestro augusto monarca
0 K 6
#12 CastrilloP *
Es curioso ver a la izquierda en el bando de las religiones y la defensa del uso de estas de lugares públicos

Pero bueno novedad no es. Este debate lleva 20 años en Francia
Los 20 años que lleva la izquierda francesa hundiendose
0 K 6

menéame