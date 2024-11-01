O2 ha fulminado su oferta de fibra y móvil más barata. No es una buena noticia para el mercado, pero todavía quedan alternativas

O2 ha eliminado su tarifa más barata de fibra y móvil, que ofrecía 300 Mbps y 50 GB por 30 euros. Este cambio preocupa al mercado, ya que O2 era una referencia de precios accesibles dentro de Telefónica. La retirada podría provocar un aumento generalizado de tarifas, reduciendo la competencia. Aunque aún existen alternativas similares en Digi, Lowi, Pepephone y MásMóvil, el movimiento de O2 podría arrastrar a otras operadoras a subir precios, ya que suelen copiar el que ofrece Telefónica