O2 ha fulminado su oferta de fibra y móvil más barata. No es una buena noticia para el mercado, pero todavía quedan alternativas

O2 ha eliminado su tarifa más barata de fibra y móvil, que ofrecía 300 Mbps y 50 GB por 30 euros. Este cambio preocupa al mercado, ya que O2 era una referencia de precios accesibles dentro de Telefónica. La retirada podría provocar un aumento generalizado de tarifas, reduciendo la competencia. Aunque aún existen alternativas similares en Digi, Lowi, Pepephone y MásMóvil, el movimiento de O2 podría arrastrar a otras operadoras a subir precios, ya que suelen copiar el que ofrece Telefónica

Antipalancas21 #4 Antipalancas21
Yo lo tengo y muy contento hace dos días me notificaron que el segundo móvil me subían los gigas para el sin tener que molestarme de nada ni pagar mas, tengo O2 internet a 1Gb simetrico, el fijo y dos móviles con ellos, antes tenia Robafone y me daban problemas de todo, ademas pagaba mas.
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#4

Y poco antes la fibra de 600 MB pasaba a 1 GB.
Cehona #1 Cehona
Es justo lo contrario, O2 salió viendo la sangría de abonados que abandonaban Telefónica, en busca de tarifas más económicas
Torrezzno #2 Torrezzno
Yo estoy contento con Digi. Si se negasen a bloquear IPs estaría ya súper congento. Pero en lo que al funcionamiento de la fibra sin quejas. Encima te dan las claves pppoe
Penetrator #6 Penetrator *
La estabilidad y la atención al cliente de Telefónica.

Estabilidad y atención al cliente los cojones. Yo estoy con O2 y este verano me han dejado sin fibra durante 9 días por una avería. Y, por supuesto, cada vez que hablaba con atención al cliente no sabían nada ni me daban ningún tipo de estimación de cuándo lo iban a arreglar. Pero eso sí, siempre me decían que ya estaban trabajando en ello y que en breve estaría solucionad (mentira).

Ahora estoy esperando la factura de este mes, para ver si encima han tenido los cojonazos de cobrarme por esos días sin servicio.
Ovlak #9 Ovlak *
#5 Perrota
Yo tengo MásMóvil, con 500 GB por 19.99 euros. Y va perfecta. Cero problemas en un año.
#3 encurtido
No creo que O2 haya sido nunca una referencia para que los demás pongan sus precios.

O2 juega en una liga intermedia para quienes no quieren pagar los precios de las telecos de más "pedigrí" (Telefónica, Orange, Vodafone) pero ven demasiado tiradas las telecos lowcost (lowi, digi, finetwork). Cada una compite con los suyos.
Sandilo #7 Sandilo
DIGI fibra 300 + 12gb y llamadas ilimitadas por 15€. No encuentro nada ni parecido.
