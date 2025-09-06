edición general
Nunca le robes el móvil a la novia de un hacker [en]

El hacker Martín Vigo estaba con su pareja en un concierto en Barcelona cuando su teléfono móvil desapareció. Inmediatamente envió un mensaje de texto con su número por si alguien lo había encontrado. Pero había sido robado. Dos días después, Vigo recibió un mensaje de texto de "iCloud", el servicio en la nube de Apple: "Encuentra mi iPhone 13 mini. Se ha conectado a internet y localizado hoy.

woody_alien #3 woody_alien
¿Por qué? No recuperó el móvil y todo es un montón de morralla ampliamente conocida. Vaya mierda de juanker.
#4 Hombre_de_Estado
... y sobre todo, no le robes la novia :-D
Torrezzno #1 Torrezzno
Curiosamente la versión en español es muro de pago. Estos del País...

elpais.com/tecnologia/2025-09-06/nunca-le-robes-el-movil-a-la-novia-de
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Ni a mi tampoco. Que no vale nada.
