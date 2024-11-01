edición general
16 meneos
96 clics
"Nunca fuimos amigos": la masacre en vísperas de la Segunda Guerra Mundial que aún afecta las relaciones entre China y Japón

"Nunca fuimos amigos": la masacre en vísperas de la Segunda Guerra Mundial que aún afecta las relaciones entre China y Japón

Los 1,9 millones de seguidores del vlogger japonés Hayato Kato están acostumbrados a sus divertidos clips sobre temas de China, donde vive desde hace varios años. Pero el 26 de julio les sorprendió con una historia sombría. "Acabo de ver una película sobre la masacre de Nanjing", dijo, refiriéndose a las seis semanas durante las cuales el ejército japonés arrasó Nanjing a finales de 1937 y que, según algunas estimaciones, costaron la vida a más de 300.000 civiles y soldados chinos. Al parecer, unas 20.000 mujeres fueron violadas.

| etiquetas: china , japón
13 3 0 K 329 actualidad
18 comentarios
13 3 0 K 329 actualidad
Comentarios destacados:    
Khadgar #1 Khadgar
Que suerte tuvo Japón con los Nazis, que les permitieron escurrir el bulto y pasar inadvertidos por occidente pese a haber sido iguales o peores. :roll:

Supongo que también influyó el que centrasen con los chinos y eso a occidente, pues como que no le importaría demasiado pero, aún así...
12 K 139
Veo #2 Veo
#1 solo les metieron dos bombas atómicas...
1 K 17
Khadgar #5 Khadgar
#2 Y bombardearon Tokyo, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de la percepción de la gente por sus crímenes de guerra y su reflejo en la cultura occidental. "Todo" el mundo sabe que los Nazis son el mal absoluto pero... pregunta a la gente sobre los crímenes de guerra de los Japoneses y mira a ver la diferencia entre Alemania y Japón a la hora de estudiarlos en las aulas, por poner un ejemplo.
3 K 35
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#5

No sé si te suena esto: es.wikipedia.org/wiki/Santuario_Yasukuni

su Libro de las Ánimas contiene un listado de los nombres de 2.466.532 soldados japoneses y coloniales (27.863 coreanos y 21.181 taiwaneses) caídos en conflictos bélicos, entre los que se encuentran un millar de criminales de guerra, de entre los cuales 14 son de clase A.

Polémica
Para la República Popular China, Corea del Norte, Corea del Sur y otros países víctimas de la agresión militar japonesa en el siglo XX, el santuario ha entrado a formar parte de la polémica como símbolo del militarismo japonés de la Segunda Guerra Mundial y como epicentro simbólico del nacionalismo japonés proto-fascista.
0 K 20
Veo #13 Veo
#5 Pues exactamente igual que Alemania. Tú mismo estás separando a los nazis de Alemania. Pues la percepción actual de Japón es que no es el mismo país que el imperio del sol naciente.... porque películas hay a patadas.
Ten en cuenta que Japón fue enemigo principalmente de EEUU en la 2gm, y que tras esta, al igual que Alemania, también sufrió un largo periodo de ocupación y "desimperialización".

Sus crímenes son menos conocidos contra otros países asiáticos, pero todo el mundo sabe…   » ver todo el comentario
0 K 7
#18 tpm1
#13 "Pues la percepción actual de Japón es que no es el mismo país que el imperio del sol naciente"

Algunas cosas no han cambiad mucho; el actual emperador es nieto del emperador bajo el que se cometieron todos esos crímenes. Y racistas siguen siéndolo mucho.
0 K 8
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#2

Solo en Nakin murieron un 50% más.
2 K 37
Veo #10 Veo
#7 no lo has entendido.
0 K 7
Dragstat #9 Dragstat
#2 #6 imagino que #1 se refiere a que las bombas atómicas limpiaron sus pecados convirtiéndoles en víctimas del conflicto. Fue su penitencia y además les obligó a rendirse. Estaban dispuestos a seguir luchando por su emperador y seguir aumentando la cuenta.
1 K 28
Sinfonico #14 Sinfonico
#9 Ese es el cuento que nos vendieron los yankis y viendo cómo funcionan no me extrañaría que no fuese del todo cierto.
0 K 10
silvano.jorge #4 silvano.jorge
#1 en muchas otras islas también se portaron parecido y preguntales a los coreanos que opinan de los japoneses.
1 K 24
Sinfonico #6 Sinfonico *
#1 200.000 personas muertas por dos bombas atómicas... una gran suerte
0 K 10
Machakasaurio #11 Machakasaurio
#1 bueno, los británicos con los chinos precisamente no estaban para andar señalando a nadie ...
Te suenan las guerras del Opio?
1 K 18
#15 DonaldBlake
#1 En general, y aunque tienes toda la razón con Japón, todos los grandes países involucrados en la contienda, tuvieron la "suerte" de que los nazis eran unos auténticos hijos de puta. De los rusos también se ha hablado algo pero, el gran beneficiado fue EEUU, ese ejército lleno de soldados con unos valores y una moral incorruptible que, en lugar de violar mujeres como el resto, las seducían con su encantadora sonrisa.
1 K 21
#16 parladoiro
#15 un personal de ejército con muchísimo dinero para usarlo como poder blando, durante la segunda república de Corea del Sur se estima que la prostitución llegó a ser el 25% de PIB, si se ciñe solo a Okinawa la cifra es aún mayor.
0 K 10
powernergia #17 powernergia
#1 Bueno, suerte, suerte...
0 K 13
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Paradójicamente, Japón en Asia no derrotó a paises asiáticos (la invasión de Corea fue un regalo de EEUU a Japón ) sino que derrotó a las potencias occidentales que ocupaban territorios asiáticos: Rusia en 1905, luego UK, Holanda, Francia (vale, se derrota sola) EEUU ....

El asunto es que fueron tan animales con los civiles de cada uno de estos territorios que casi añoraron a la potencia colonial (bueno, menos en Indochina…  media   » ver todo el comentario
3 K 45
manzitor #12 manzitor
De hecho siempre nos han contado que la II WW comenzó en Alemania cuando comenzó en Asia, y ni rastro de que el país que más muertos puso en la contienda fue Rusia y China. El relato.
2 K 36

menéame