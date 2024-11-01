"Nunca fuimos amigos": la masacre en vísperas de la Segunda Guerra Mundial que aún afecta las relaciones entre China y Japón

Los 1,9 millones de seguidores del vlogger japonés Hayato Kato están acostumbrados a sus divertidos clips sobre temas de China, donde vive desde hace varios años. Pero el 26 de julio les sorprendió con una historia sombría. "Acabo de ver una película sobre la masacre de Nanjing", dijo, refiriéndose a las seis semanas durante las cuales el ejército japonés arrasó Nanjing a finales de 1937 y que, según algunas estimaciones, costaron la vida a más de 300.000 civiles y soldados chinos. Al parecer, unas 20.000 mujeres fueron violadas.
Supongo que también influyó el que centrasen con los chinos y eso a occidente, pues como que no le importaría demasiado pero, aún así...
No sé si te suena esto: es.wikipedia.org/wiki/Santuario_Yasukuni
su Libro de las Ánimas contiene un listado de los nombres de 2.466.532 soldados japoneses y coloniales (27.863 coreanos y 21.181 taiwaneses) caídos en conflictos bélicos, entre los que se encuentran un millar de criminales de guerra, de entre los cuales 14 son de clase A.
Polémica
Para la República Popular China, Corea del Norte, Corea del Sur y otros países víctimas de la agresión militar japonesa en el siglo XX, el santuario ha entrado a formar parte de la polémica como símbolo del militarismo japonés de la Segunda Guerra Mundial y como epicentro simbólico del nacionalismo japonés proto-fascista.
Ten en cuenta que Japón fue enemigo principalmente de EEUU en la 2gm, y que tras esta, al igual que Alemania, también sufrió un largo periodo de ocupación y "desimperialización".
Algunas cosas no han cambiad mucho; el actual emperador es nieto del emperador bajo el que se cometieron todos esos crímenes. Y racistas siguen siéndolo mucho.
Solo en Nakin murieron un 50% más.
Te suenan las guerras del Opio?
