·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6215
clics
Druuna, el arte erótico de Serpieri [NSFW]
5084
clics
El fenómeno de los 'edificios cebra' que invaden las ciudades: “están hechos para venderse en una foto de inmobiliaria”
4755
clics
Ayuso carga contra su equipo: ''Esto una dictadura, quieren dañar mi imagen''
3519
clics
El papelón de Juanma Moreno con la quita de la deuda, resumido en un vídeo de menos de un minuto
2720
clics
South Park: el fin de la obesidad
más votadas
449
La Unión Europea retrasa una millonaria multa a Google por temor a las represalias de Trump
488
Madrid desmantela su escuela pública
343
Donald Trump tensa las relaciones con su hijo Donald Trump Jr. al hundir un barco lleno de droga que se dirigía a EEUU
418
Colonos israelíes y soldados arrancan miles de árboles para castigar a una aldea palestina
395
“Presa cervical”: la autopsia ratifica la muerte por estrangulamiento del hombre asfixiado por un policía en Torrejón
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
21
clics
La número dos del gobierno británico admitió que no pagó impuestos por la venta de su casa
Angela Rayner atribuyó el error a un “asesoramiento inexacto” y afirmó haber estado “en estado de shock”. Pese al respaldo de Keir Starmer, la polémica sacude al Partido Laborista
|
etiquetas
:
partido laborista
,
uk
,
starmer
,
rayber
13
3
0
K
159
politica
16 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
3
0
K
159
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
Graffin
Los impuestos inmorales? Inmoral es ser un puto egoísta que abandona a su suerte a la gente enferma, a los que no pueden trabajar, a las familias desfavorecidas...
6
K
66
#6
shake-it
#5
Perdona, pero dónde has leído esa memez de que los impuestos son inmorales?
1
K
28
#7
IsraelEstadoGenocida
#6
Se lo ha leído a
#4
, pero le debe tener en ignore.
0
K
12
#9
Findeton
#7
Yo sólo pongo en ignore a gente que o bien me tiene a mi en ignore o me insulta directamente. Así que él sabrá qué hizo, yo desde luego no me acuerdo.
0
K
10
#12
IsraelEstadoGenocida
#9
nadie te ha preguntado
3
K
48
#13
Findeton
#12
Ni hace falta, ya lo digo yo para que todos lo sepan. El culpable es él, no yo.
0
K
10
#10
shake-it
*
#7
Aaaah amigo, es que le tengo ignorado. Ahora veo por qué. Gracias!!
1
K
28
#11
IsraelEstadoGenocida
#10
por salud mental, haces bien
0
K
12
#14
Graffin
*
#6
En
#_4
que me tiene ignorado por lo visto
1
K
24
#15
shake-it
#14
Eso que ganas
1
K
28
#3
sarri
No me asesoraon bien, me han pillado!
2
K
36
#1
shake-it
Como siempre la socialdemocracia allanando el camino al fascismo (Farage)
0
K
16
#2
tobruk1234
#1
Con la diferencia respecto a España que estará pagará los impuestos más el recargo y seguramente perderá el puesto. En España ni pagaría impuestos ni perdería el puesto y seguramente sería del PP y la culpa sería de perro sanchez o el coletas
1
K
19
#8
suppiluliuma
#_1
Absolutamente de acuerdo. Yo no quería militar en Núcleo Nacional, pero los escándalos de Koldo y Ábalos me obligaron a hacerlo.
Heil Hitler!
0
K
11
#4
Findeton
Los impuestos son inmorales. Aplaudo que no pagara impuestos. Lo malo es que no es congruente con querer subir impuestos.
5
K
-23
#16
hormiga_cartonera
*
#4
Afirmación absurda y pueril.
Lo que es inmoral, a parte de ilegal, es que un representante público se salte las leyes que nos hemos dado todos. Si no te gustan trabaja para cambiarlas.
0
K
8
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Lo que es inmoral, a parte de ilegal, es que un representante público se salte las leyes que nos hemos dado todos. Si no te gustan trabaja para cambiarlas.