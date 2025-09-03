edición general
La número dos del gobierno británico admitió que no pagó impuestos por la venta de su casa

La número dos del gobierno británico admitió que no pagó impuestos por la venta de su casa

Angela Rayner atribuyó el error a un “asesoramiento inexacto” y afirmó haber estado “en estado de shock”. Pese al respaldo de Keir Starmer, la polémica sacude al Partido Laborista

Graffin #5 Graffin
Los impuestos inmorales? Inmoral es ser un puto egoísta que abandona a su suerte a la gente enferma, a los que no pueden trabajar, a las familias desfavorecidas...
shake-it #6 shake-it
#5 Perdona, pero dónde has leído esa memez de que los impuestos son inmorales?
#7 IsraelEstadoGenocida
#6 Se lo ha leído a #4, pero le debe tener en ignore.
Findeton #9 Findeton
#7 Yo sólo pongo en ignore a gente que o bien me tiene a mi en ignore o me insulta directamente. Así que él sabrá qué hizo, yo desde luego no me acuerdo.
#12 IsraelEstadoGenocida
#9 nadie te ha preguntado
Findeton #13 Findeton
#12 Ni hace falta, ya lo digo yo para que todos lo sepan. El culpable es él, no yo.
shake-it #10 shake-it *
#7 Aaaah amigo, es que le tengo ignorado. Ahora veo por qué. Gracias!!
#11 IsraelEstadoGenocida
#10 por salud mental, haces bien
Graffin #14 Graffin *
#6 En #_4 que me tiene ignorado por lo visto
shake-it #15 shake-it
#14 Eso que ganas
#3 sarri
No me asesoraon bien, me han pillado!
shake-it #1 shake-it
Como siempre la socialdemocracia allanando el camino al fascismo (Farage)
#2 tobruk1234
#1 Con la diferencia respecto a España que estará pagará los impuestos más el recargo y seguramente perderá el puesto. En España ni pagaría impuestos ni perdería el puesto y seguramente sería del PP y la culpa sería de perro sanchez o el coletas
suppiluliuma #8 suppiluliuma
#_1 Absolutamente de acuerdo. Yo no quería militar en Núcleo Nacional, pero los escándalos de Koldo y Ábalos me obligaron a hacerlo. Heil Hitler! :troll:
Findeton #4 Findeton
Los impuestos son inmorales. Aplaudo que no pagara impuestos. Lo malo es que no es congruente con querer subir impuestos.
hormiga_cartonera #16 hormiga_cartonera *
#4 Afirmación absurda y pueril.

Lo que es inmoral, a parte de ilegal, es que un representante público se salte las leyes que nos hemos dado todos. Si no te gustan trabaja para cambiarlas.
