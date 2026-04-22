Nuevos documentos revelan que la administración Trump permitió donaciones privadas anónimas para financiar el salón de baile de la Casa Blanca y redujo los controles de conflictos de interés [ENG]

Documentos recién publicados muestran que la administración Trump estableció un marco legal que permite que cientos de millones de dólares en donaciones privadas anónimas financien un salón de baile en la Casa Blanca, al tiempo que limita el alcance de las revisiones federales sobre conflictos de interés vinculadas al proyecto. El acuerdo —firmado en octubre entre la Casa Blanca, el Servicio de Parques Nacionales y el Trust for the National Mall— establece el marco legal y financiero para un proyecto de unos 400 millones de dólares.