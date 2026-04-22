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Nuevos documentos revelan que la administración Trump permitió donaciones privadas anónimas para financiar el salón de baile de la Casa Blanca y redujo los controles de conflictos de interés [ENG]

Documentos recién publicados muestran que la administración Trump estableció un marco legal que permite que cientos de millones de dólares en donaciones privadas anónimas financien un salón de baile en la Casa Blanca, al tiempo que limita el alcance de las revisiones federales sobre conflictos de interés vinculadas al proyecto. El acuerdo —firmado en octubre entre la Casa Blanca, el Servicio de Parques Nacionales y el Trust for the National Mall— establece el marco legal y financiero para un proyecto de unos 400 millones de dólares.

| etiquetas: salón , de , baile , conflictos , intereses , donaciones
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4 comentarios
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anv #4 anv
¿Cuál salón de baile? ¿El que está cubriendo la construcción del centro demando militar secreto debajo? (Se le escapó a Trump en una entrevista)
1 K 27
#1 Grahml
Esta es la evidencia que demuestra que Trump no es "tonto" , como así afirman muchos por aquí.

Ahora, la diferencia está en que el esfuerzo que hacen por ocultar la corrupción es tan escaso, que ni siquiera es necesario mostrar "inteligencia" alguna para conseguir sus objetivos.

Ese ha sido su logro.

Han conseguido que los desdentados en EEUU les elijan, a sabiendas que iban a robar descaradamente. Y eso sólo se consigue engañando nivel predicador o secta.
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calde #3 calde
Conflictos de interés? Trump? Se ríe en tu cara si le hablas de eso. Él precisamente lo que busca son billetitos (al menos cuando no está pensando en su ego personal).
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mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Más que los chanchullos en la financiación, que no dudo que los hay.

A mí, lo que me preocupa es que posiblemente las obras no estén terminadas este mandato.
Y Trump las va a querer estrenar.
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menéame