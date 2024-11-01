edición general
El nuevo plan de Trump para Medicare: dejar que la IA decida si usted debe tener cobertura o no

¡Qué buen gobierno federal tenéis! Sería una lástima que la IA comenzase a tomar decisiones. Donald Trump dice que está haciendo que Estados Unidos vuelva a ser grande, lo que parece un código para decir: hacer que todo sea más cutre, menos asequible y menos eficiente. Ciertamente, en lo que respecta a los servicios públicos, la Casa Blanca parece estar haciendo todo lo posible para que los programas de bienestar social, con un siglo de antigüedad, como el Seguro Social y Medicare, sean significativamente menos útiles.

Supercinexin #1 Supercinexin
Spoiler: la IA dice que no :troll:
GanaderiaCuantica #5 GanaderiaCuantica
#1 Típica cita para solicitar Medicare de aquí en adelante:
- Buenos días, déjeme verificar si puede solicitar Medicare.
- Pero no necesita mi ID o numero de seguridad social?
- No, ya no es necesario….Ops, vaya, dice que no. Siguiente! Medicare? Oh, espérese ahí, no hace falta que se levante. Bueno si, levántese, pero vaya hacia la puerta mejor…
#2 Eukherio *
Pues yo lo veo como un coladero a nivel legal. Denuncia cuando no te lo concedan y que ellos tengan que probar de cada vez que la IA no alucinó y que el criterio aplicado fue exactamente el mismo que con el resto. En un país en el que litigar es deporte nacional lo veo arriesgado.
#4 pcmaster
#2 El problema es cuando el enfermo se muere antes de la sentencia.
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
Que gobierne la IA de una puta vez ya, peor que algunos zoquetes no lo va a hacer.
johel #8 johel *
if request, return no.
end if.
humono #3 humono
¿Para él también?.
