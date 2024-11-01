¡Qué buen gobierno federal tenéis! Sería una lástima que la IA comenzase a tomar decisiones. Donald Trump dice que está haciendo que Estados Unidos vuelva a ser grande, lo que parece un código para decir: hacer que todo sea más cutre, menos asequible y menos eficiente. Ciertamente, en lo que respecta a los servicios públicos, la Casa Blanca parece estar haciendo todo lo posible para que los programas de bienestar social, con un siglo de antigüedad, como el Seguro Social y Medicare, sean significativamente menos útiles.
| etiquetas: plan , trump , medicare , ia , cobertura
- Buenos días, déjeme verificar si puede solicitar Medicare.
- Pero no necesita mi ID o numero de seguridad social?
- No, ya no es necesario….Ops, vaya, dice que no. Siguiente! Medicare? Oh, espérese ahí, no hace falta que se levante. Bueno si, levántese, pero vaya hacia la puerta mejor…
m.youtube.com/watch?v=x0YGZPycMEU
end if.