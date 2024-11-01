El nuevo plan de Trump para Medicare: dejar que la IA decida si usted debe tener cobertura o no

¡Qué buen gobierno federal tenéis! Sería una lástima que la IA comenzase a tomar decisiones. Donald Trump dice que está haciendo que Estados Unidos vuelva a ser grande, lo que parece un código para decir: hacer que todo sea más cutre, menos asequible y menos eficiente. Ciertamente, en lo que respecta a los servicios públicos, la Casa Blanca parece estar haciendo todo lo posible para que los programas de bienestar social, con un siglo de antigüedad, como el Seguro Social y Medicare, sean significativamente menos útiles.