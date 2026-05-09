"El nuevo lujo es no estar conectados todo el rato": la rebelión silenciosa de quienes quieren vivir menos pendientes del móvil

Cada vez más jóvenes intentan reducir su presencia en Instagram, TikTok o X para escapar de la saturación digital, la ansiedad y la necesidad constante de validación. Cada vez más gente busca rebelarse contra el uso masivo de las redes sociales, ya sea dejando de seguir a influencers que "no aportan nada", borrándose las redes sociales, poniendo temporizadores en las aplicaciones para no pasar en ellas más tiempo del deseado... Y esto, más que una "retirada" es "una fase de adaptación tras la saturación digital.