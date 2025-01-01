El nuevo gigante de la energía eólica no estará en China. Alemania empieza a levantar el aerogenerador más alto del mundo

Tras una larga planificación, comienzan las obras del aerogenerador más alto del mundo. La idea es generar energía a tres niveles: solar, eólica tradicional y eólica a gran altura. Tiene una torre de celosía, similar a las de la red de alta tensión, con un centro a 300 metros sobre el nivel del suelo. No se trata sólo de aprovechar vientos más rápidos, generando un 40% mas de energia, sino de poder generar más electricidad en campos que ya tenían aerogeneradores.