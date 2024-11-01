Nuevo estudio descubre que las culturas preincaicas fertilizaban con guano rico en nitrógeno hace más de 500 años

El éxito agrícola de las culturas preincaicas de la costa sur del actual Perú no fue casualidad. Fue planificación, conocimiento ecológico y gestión inteligente de recursos. Un equipo internacional de investigadores ha confirmado con análisis isotópicos lo que durante siglos se sospechaba por crónicas y registros arqueológicos: el uso sistemático de guano de aves marinas como fertilizante transformó la productividad agrícola en una de las regiones más áridas de Sudamerica.,