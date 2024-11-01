·
más visitadas
9127
clics
¿Pero la conocía o no?
7888
clics
Breve explicación apoyo derecha española al sionismo
4619
clics
Manifestantes irrumpen en el programa de Ana Rosa Quintana y la señalan por su apoyo al exterminio
7135
clics
OKTODAY accede a las fotografías de las lesiones que sufrieron los policías por los incidentes provocados por los radicales el pasado domingo en Madrid
6726
clics
Tremenda pillada en directo a Alfonso Serrano con sus palabras sobre la "kale borroka" en La Vuelta: "No dicen una verdad ni al médico"
más votadas
500
El PP y Vox tumban la iniciativa legislativa popular para climatizar y aislar los colegios de Madrid
504
Venezuela anuncia la captura de un presunto agente de la DEA con un masivo cargamento de droga
373
Asociación de abogados alemanes presenta cargos penales contra Merz y su predecesor Scholz por complicidad con el genocidio de Gaza [DE]
725
Cómo Alberto Núñez Feijóo construyó una mansión ilegal en Moaña con mano de obra portuguesa, fondos opacos y protección institucional
449
Policías de la Generalitat rechazan las medallas de Mazón por la dana que premian a jefes y escoltas
3
meneos
38
clics
El nuevo Disney. LUBACH [NL]
Disney canceló el programa de Jimmy Kimmel porque ahora todo tiene que salir como quiere Trump. Todo tiene que convertirse en MAGA. Video original completo:
youtu.be/j3Q7wD4woL8?si=UTc6lYXzVWWZjFp-
|
etiquetas
:
trump
,
jimmy kimmel
,
disney
,
televisión holandesa
,
humor
2 comentarios
#1
Abril_2025
Disney lo canceló porque les amenazaron con quitarles las licencias para retransmitir.
Lo que hicieron creo que es lógico, lo que no es normal es el estado fascista
0
K
11
#2
mainaberd
#1
Pues eso es lo que dice el vídeo, que todo tiene que ser del gusto de Trump y MAGA.
0
K
10
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
Lo que hicieron creo que es lógico, lo que no es normal es el estado fascista