edición general
3 meneos
38 clics
El nuevo Disney. LUBACH [NL]

El nuevo Disney. LUBACH [NL]  

Disney canceló el programa de Jimmy Kimmel porque ahora todo tiene que salir como quiere Trump. Todo tiene que convertirse en MAGA. Video original completo: youtu.be/j3Q7wD4woL8?si=UTc6lYXzVWWZjFp-

| etiquetas: trump , jimmy kimmel , disney , televisión holandesa , humor
2 1 0 K 24 ocio
2 comentarios
2 1 0 K 24 ocio
#1 Abril_2025
Disney lo canceló porque les amenazaron con quitarles las licencias para retransmitir.

Lo que hicieron creo que es lógico, lo que no es normal es el estado fascista
0 K 11
mainaberd #2 mainaberd
#1 Pues eso es lo que dice el vídeo, que todo tiene que ser del gusto de Trump y MAGA.
0 K 10

menéame