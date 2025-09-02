·
Nuevo contratiempo para la Global Sumud Flotilla: cinco de los barcos que viajaban a Gaza regresan al puerto de Barcelona "por razones de seguridad" | Cataluña
Cinco barcos de la Global Sumud Flotilla han regresado nuevamente al puerto de Barcelona "por razones de seguridad" ante las "condiciones meteorológicas...
|
etiquetas
:
global
,
sumud
8
2
0
K
101
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
0
K
101
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#5
Leon_Bocanegra
Más material para que el subnormal Giménez Lo Santos siga insultando a los de la flotilla
2
K
36
#1
snowdenknows
No es duplicada, han vuelto a volcer, 2da vez en el 2do dia
1
K
33
#4
cosmonauta
*
#1
Hay cascarones ahí que no llegan ni a Cadaqués. Y tripulación que no pasa del rompeolas.
1
K
22
#3
cosmonauta
OMG 2
0
K
11
#2
FueraSionistasdeMeneame
*
Esto ya parece que se están de cachondeo. No hay alerta de mal estado de la mar en el mediterraneo oriental excepto en la costa francesa
www.aemet.es/en/eltiempo/prediccion/maritima?opc1=1&area=med1
Olas que no superan los 2.5 m
www.aemet.es/en/eltiempo/prediccion/maritima?opc1=1&opc2=martot&am
0
K
10
#7
yocaminoapata
Trabajo finalizado muchachos, ya salimos en las noticias... es hora de volver a casa
0
K
9
#6
alcama
Yo lo daría la vuelta y emitiría un comunicado: "Hemos demostrado que el cambio climático hace nuestros mares impracticables". Y fiesta de bienvenida a los nuevos héroes
0
K
5
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
