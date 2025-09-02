edición general
Nuevo contratiempo para la Global Sumud Flotilla: cinco de los barcos que viajaban a Gaza regresan al puerto de Barcelona "por razones de seguridad" | Cataluña

Cinco barcos de la Global Sumud Flotilla han regresado nuevamente al puerto de Barcelona "por razones de seguridad" ante las "condiciones meteorológicas...

Leon_Bocanegra
Más material para que el subnormal Giménez Lo Santos siga insultando a los de la flotilla
snowdenknows
No es duplicada, han vuelto a volcer, 2da vez en el 2do dia
cosmonauta
#1 Hay cascarones ahí que no llegan ni a Cadaqués. Y tripulación que no pasa del rompeolas.
cosmonauta
OMG 2 :palm:
FueraSionistasdeMeneame
Esto ya parece que se están de cachondeo. No hay alerta de mal estado de la mar en el mediterraneo oriental excepto en la costa francesa www.aemet.es/en/eltiempo/prediccion/maritima?opc1=1&area=med1
Olas que no superan los 2.5 m
www.aemet.es/en/eltiempo/prediccion/maritima?opc1=1&opc2=martot&am
yocaminoapata
Trabajo finalizado muchachos, ya salimos en las noticias... es hora de volver a casa :shit:
alcama
Yo lo daría la vuelta y emitiría un comunicado: "Hemos demostrado que el cambio climático hace nuestros mares impracticables". Y fiesta de bienvenida a los nuevos héroes
